Municipios “de la esperanza” arrancarán actividades el 1 de junio: López Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, rechazó una confrontación con algunos gobernadores por no permitir que los municipios “de la esperanza” reiniciaran actividades

Escucha la nota:



La Secretaría de Salud reportó un nuevo máximo de contagios y muertes al registrar en el último día 2 mil 713 casos y 334 decesos, con lo que ya suman 54 mil 346 infectados y 5 mil 666 fallecidos.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, rechazó una confrontación con algunos gobernadores por no permitir que los municipios “de la esperanza” reiniciaran actividades, pero señaló que se comprometieron a retomar labores el 1 de junio.



Información relacionada: SSa reporta nuevo pico máximo de muertes por Covid-19 en México

Indicó que no se pueden comprometer a tener una fecha de inicio de clases en todo el país porque “existe un desfase de epidemias entre lo que ocurre en la Ciudad de México con picos altos y Jalisco y Nuevo León que a penas van a empezar y podrían tener transmisión de coronavirus hasta finales de septiembre”.

“Nos informaron que la disposición de los propios gobiernos municipales no era favorable, y como ha dicho el presidente nada por la fuerza todo por la razón, y todo por la ley, no hay problema, la mayoría lo que dijeron es prefiero no hacerlo ahorita, lo hacemos el 1 de junio”

Sobre la información de Mexicanos Contra la Corrupción de que las actas de defunción en Ciudad de México triplican las muertes por Covid-19 reconocidas por las autoridades, el subsecretario de Salud cuestionó si la información “se obtuvo de forma lícita” y justificó que “la mayor parte de las actas son de los casos que si tienen confirmados”.

“Esta noticia pareciera se repetitiva de lo que ya han tratado otros medios tanto nacionales como internacionales, una particularidad que me llamó la atención es que no toman en cuenta es que de este número de actas de defunción, no se si de manera lícita o ilícita adquirieron, lo más probable es que la enorme mayoría son los casos que si tenemos confirmados”

Incluso, señaló que “la información es trillada” porque “han explicado demasiadas veces como funciona la vigilancia epidemiológica”.