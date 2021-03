Muertes por coronavirus en México alcanzan 197 mil 827

Escucha la nota:



Al corte de este sábado, la secretaría de Salud reporta 197 mil 827 muertes por Covid-19 ya que en las últimas horas se registraron 608 defunciones en el país, y estima 2 millones 388 mil 298 personas con el virus.

Desde Palacio Nacional, Gabriela Nucamendi, directora de Vigilancia Epidemiológica informó que la ocupación hospitalaria ya se encuentra a 22 por ciento de camas generales y 26 por ciento en camas con ventilador.

En cuanto a la estrategia nacional de vacunación dio a conocer que este sábado fueron vacunadas 195 mil 700 personas, que en suma son 5 millones 459 mil 14 inyecciones aplicadas.

Segundas dosis aplicadas al personal salud ya son, 596 mil 354 en adultos mayores 81 mil 884 vacunas y para personal educativo son 17 mil 429.

La funcionaria aprovechó para recomendar no bajar la guardia en cuanto medidas preventivas, esto ante la posibilidad de una tercera ola de contagios de Sars-Cov-2 durante temporada vacacional.

“Mantengamos las medidas preventivas que ya se han mencionado y mientras los mexicanos no estemos vacunados no podemos olvidarnos de lo básico. Y no porque ya se aplicado. La primera dosis de vacuna ya están libres del virus”, afirmó.