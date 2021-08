Movimiento Ciudadano no se vende: Clemente Castañeda

Escucha la nota:



La bancada del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados no se “vende” al mejor postor, es decir, no cederá ni a presiones ni ofrecimientos de los bloques que representarán en el recinto legislativo las viejas formas de gobernar, afirmó el coordinador nacional de esa fuerza política, Clemente Castañeda.

Entrevistado en el recinto, donde acompañó a los diputados federales de MC que acudieron a credencializarse, Castañeda Hoeflich afirmó que ni el bloque de Morena y aliados ni el de Vapor México “le gustan” a MC, porque si bien le “coquetean” a diario, están “muy feas y feos”.

Adelantó que pese a las declaraciones del líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara, Ignacio Mier, quien dio prácticamente por descontado que tendrán el voto de MC para alcanzar el 60 por ciento y con ello, conformar una mayoría que le permita monopolizar los órganos de gobierno en la Cámara, en especial la Junta de Coordinación Política.

No contarán con MC para orquestar un “agandalle”, anticipó.

“Nunca hemos estado y no estaremos a la venta de nadie, todo lo que nosotros hemos construido en política parlamentaria y en política electoral, ha sido de manera trasparente. No, que ni le pongan precio, no tiene ningún caso, que no pierdan su tiempo, les diríamos desde aquí, no les va a alcanzar porque no tenemos precio”, dijo.

Cuestionado expresamente respecto a si los bloques afines al Gobierno Federal o de la oposición, no “coquetean” con MC para amarrar sus votos y concretar los proyectos que estarán a discusión en el recinto, Castañeda dijo que a diario las otras políticas se les acercan, pero ninguna los ha convencido hasta el momento.

Todos están feos

“¡N’ombre, nos coquetean todos los días, de todos lados, pero nosotros estamos muy firmes. La verdad es que no, están muy feas, están muy feos todos y no tenemos nosotros tampoco esa vocación”, bromeó.

Refrendó que los congresistas de su bancada serán ciudadanos y una oposición responsable, no se unificarán con ninguno de los bloques legislativos que ya se han formado en San Lázaro.

Si el Ejecutivo Federal o las otras bancadas proponen reformas y temas en beneficio del país otorgarán su voto, pero si perfilan proyectos como los que ha anticipado el Presidente de la República, en material electoral, energética y de seguridad para militarizar la Guardia Nacional, estarán en contra, insistió.