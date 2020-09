Movimiento Ciudadano descarta alianzas en elecciones del 2021

Escucha la nota:



La coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano informó que en las elecciones federales de 2021 “no van en alianza con ningún partido político”, por lo que construirán un nuevo trato para consolidar “una evolución mexicana”, porque hoy “el único adversario de México es la vuelta al pasado que representan quienes gobiernan y quienes ya gobernaron”.

En un mensaje público que los liderazgos de ese partido ofrecieron, Clemente Castañeda, líder de Movimiento Ciudadano, indicó que en los próximos meses “se juegan la posibilidad de darle a México una nueva alternativa”.

“De cara a la elección de 2021 en el plano federal no podemos realizar alianzas con ningún partido, con los partidos de siempre, porque representan ese pasado del que debemos tomar distancia, Movimiento Ciudadano entiende el momento histórico que vivimos, el momento que vivimos en el que México no merece ese pasado, México no merece a quienes institucionalizaron la corrupción, pero tampoco el pasado de un gobierno que hoy se ha dedicado a crear pactos de impunidad y el uso selectivo de la justicia”.

Significa reconocer que México no se puede construir con las ataduras del pasado. La alternativa de futuro que hoy plantea Movimiento Ciudadano no ve al pasado. Es con las mujeres, es con las nuevas generaciones, es plural y diversa porque el futuro de México será feminista, incluyente y ambientalista o no será; el futuro de México será federalista, republicano y plural o no será.

Mientras que Dante Delgado, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, señaló que su generación de políticos “le falló a México al apostar a un sistema pasado y con tintes priistas”.

“Mi generación le falló a México, falló porque se entregó a un sistema que ya había envejecido, un sistema que nació y se pervirtió durante décadas de gobiernos priistas, un sistema que nunca entendió el presente y se negó a pensar en el futuro, quiero ser claro, cuando mi generación llegó al poder el sistema político mexicano ya era pasado”

Por último, llamaron a Movimiento Ciudadano a hacer un nuevo trato para impedir que el pasado se apropie del presente y del futuro.