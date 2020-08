Mortalidad por COVID-19 ha bajado en 55%: Gatell

Escucha la nota:



El vocero de la estrategia federal ante la epidemia del Coronavirus, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que hay un descenso de la epidemia del Covid-19 y que ha bajado la mortalidad en un 55% en las últimas seis semanas; en las últimas 24 horas suman 57 mil 23 fallecidos por la enfermedad.

La pandemia “ésta en una fase clara de descenso. Algunos indicadores muestran que consistentemente en la mayoría del territorio está disminuyendo la cantidad de casos diarios y las muertes están en descenso sostenido desde hace más de seis semanas”, remarcó López-Gatell, tras subrayar que que ocho de cada 10 personas contagiadas se han recuperado. Detalló que solo hay una ocupación del 38% de las camas generales en los hospitales y de un 34% de camas con ventilador.

El funcionario de Salud remarcó que la pandemia “sigue activa”, por lo que no se deben relajar las medidas de higiene y distanciamiento; el rebrote es un riesgo “que vamos a enfrentar todas las naciones del mundo, pero hay que mantener una actitud positiva”, resaltó López-Gatell quien afirmó que en México se tiene claramente una política de aplicación de pruebas de Covid-19 y “conforme el número de personas enfermas empieza a disminuir, disminuye el número de pruebas que se aplican… las pruebas, por lo tanto, se hacen a partir de la identificación de una persona con síntomas, no a partir de la demanda voluntaria de que ‘quiero saber’ si tengo la enfermedad aunque no tenga síntomas”.

Más de 3o0 mil pruebas COVID-19

En esa línea afirmó que “disminuyen las pruebas que se hacen porque se atiende a personas enfermas” pero resaltó que “no hay límite en el número de pruebas, tenemos más de 300 mil pruebas disponibles y continuamente las mandamos a las entidades federativas, ya hemos tenido casi un millón 200 mil pruebas realizadas y conforme se necesiten más, habrá más pruebas”.

López-Gatell también informó que el gabinete de Salud se sumará a la comitiva encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que acude a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en San Luis Potosí, “Tenemos un semáforo que se aplica desde el gobierno federal, pero que considera las contribuciones muy valiosas de los secretarios de salud” en las 32 entidades federativas.

Apuntó que en la víspera se registró una reunión multisectorial con el Consejo Nacional de Salud para revisar planes específicos de desconfinamiento y puso de ejemplo el de Puebla, para “encontrar un balance” entre situación económica y salud.

“El manejo científico y técnico de una pandemia requiere saber que es un fenómeno muy complejo que está en conflicto con la economía y para reactivarla se requiere que las personas retornen a sus sitios de trabajo y revisar todos los elementos”, agregó.

Jorge Alcocer, secretario de Salud / Especial

Al señalar como una buena noticia el descenso de la curva de contagio del Coronavirus en México, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, también subrayó que con respecto a la epidemia, aún “no podemos conocer totalmente su accionar, pero estamos en la búsqueda de medicamentos y tratamientos”.