Morena y aliados buscan crear una ‘magabancada’ en San Lázaro

En la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios de mayoría y oposición perfilaron el pleito que se avecina por el control de los órganos de gobierno del recinto, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva.

La fracción parlamentaria de Morena lanzó una primera advertencia, al anunciar que analiza la viabilidad legal de conformar una “megabancada” afín al proyecto del Gobierno Federal.

Lo anterior, con el propósito de hacer valer esa condición mayoritaria, conjuntar a aproximadamente el 60 por ciento de los votos en el recinto, en compañía del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM) y así, presidir por tres años la Junta de Coordinación Política.

En el marco de la reunión plenaria de los morenistas en San Lázaro, que se lleva a cabo a puerta cerrada, el coordinador Ignacio Mier afirmó, sin precisar, que sí hay fundamento legal para impulsar una medida de ese tipo.

“Implica que el 60 por ciento es mayoría superior al 40 por ciento, nada más, y la Junta tiene un voto ponderado, no lo olviden. O sea, Morena representa el 40 por ciento de los votos de la Junta, la coalición en su conjunto representa el 60 por ciento de los votos de la Junta, tenemos que hacer valer eso. Por eso decía que tengo que reunirme con mis compañeros de coalición para tomar la decisión que le convenga al pueblo de México”, afirmó.

El diputado Mier Velazco apuntó que el objetivo de crear una sola bancada de la coalición Juntos Hacemos Historia, es el de impedir que los grupos parlamentarios de oposición, que cuentan con mayores números que la Legislatura saliente, puedan revertir las normas de austeridad implementadas por Morena.

En ello coincidió el dirigente nacional del partido, Mario Delgado.

Ante ese amago, de inmediato respondieron los coordinadores parlamentarios del PAN y del PRI, Jorge Romero y Rubén Moreira, respectivamente.

Entrevistados por separado, advirtieron que si la fracción de Morena quiere iniciar la LXV Legislatura imponiendo una mayoría ficticia para controlar órganos de gobierno, en particular la Junta de Coordinación Política, las cosas iniciarán mal.

El diputado coordinador de la fracción morenista, Ignacio Mier se equivoca, dijeron, si está pensando en crear nuevamente una mayoría artificial, para tener una representación que la ciudadanía no le dio en las urnas.

Si esa fracción quiere, en conjunto con sus aliados, acaparar la Junta de Coordinación Política, entonces no se le permitirá que asuma la presidencia de la Mesa Directiva del recinto, atajó el diputado Moreira Valdez.

“Pues creo que sería una muy mala decisión de la mayoría, yo espero que hagan una reflexión distinta, porque eso también cerraría cualquier discusión futura, creo que eso ellos lo tienen que pensar muy bien, porque los mexicanos no determinaron eso. Miren, ni siquiera determinaron que ellos tuvieran la mayoría en la Cámara, ellos sacaron menos del 50 por ciento de los votos, cuando los partidos opositores tenemos el 52 por ciento de los votos y tenemos menos diputados. Entonces sería ficticio, yo espero que reine la prudencia y no pelearnos por estos temas.

“Pero además somos muy claros, si no se respetan los derechos que nosotros tenemos. Nos quedaremos tres años nosotros con la Mesa de Decanos, porque para tener Mesa Directiva se requieren tener las dos terceras partes y ellos no las tienen. Nosotros la vamos a presidir (…) sería inusual que ellos trataran de quedarse con algo que no les corresponde, la respuesta sería de nosotros que no habría Mesa Directiva”, enfatizó el coordinador priista.

Los líderes del albiazul y el tricolor en San Lázaro llamaron a la mayoría de Morena y aliados a ir por la vía de las buenas prácticas legislativas, porque la oposición está dispuesta a dialogar en todos los temas a discusión, pero también a defender lo que marca la ley.

Sin embargo, dejaron en claro que los elementos irreductibles en la Cámara, serán respeto a la autonomía, trátese de órganos internos en el recinto o de instancias externas como el Instituto Nacional electoral. En esa materia “nunca cederíamos”, remarcaron.

El diputado Moreira rechazó que la postura de la oposición sea de “amenazas”, lo que se sostiene es que la Mesa Directiva se elige por votación de dos terceras partes, y la presidencia dela Junta de Coordinación debe ser rotativa entre las tres principales fuerzas políticas.

Al señalar que la confrontación por los órganos de gobierno en San Lázaro es momentánea, agregó que seguramente Morena entenderá que debe permitir la pluralidad porque es lo que corresponde.

Pidieron que todos muestren “buen manejo político”, aclararon que por el momento los líderes de oposición no han dialogado con el coordinador Mier Velazco, y tienen tiempo para llegar a un consenso.