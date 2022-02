Morena quiere acelerar reforma eléctrica; sin cambios, no pasará: PRD

La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados tiene la intención de acelerar la elaboración del dictamen de la reforma eléctrica.

El coordinador Ignacio Mier, quien recordó que la Junta de Coordinación Política acordó ampliar una semana más los debates del parlamento abierto, dijo que a partir del 25 de febrero próximo, se trazará la ruta de aprobación del proyecto.

Subrayó que los espacios y mesas de diálogo que se llevan a cabo en el recinto parlamentario desde el pasado 17 de enero y estaban programados para finalizar el próximo martes 15 de febrero, se alargarán una semana más.

En cuanto pasen los días extra, durante los cuales se prevé convocar a más directivos de empresas e inversionistas, a gobernadores de los estados y otros invitados, la mayoría redoblará esfuerzos para sacar adelante la reforma constitucional, dijo.

Por el contrario, el coordinador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Espinosa, fue tajante al aseverar que sin cambios, la iniciativa del Ejecutivo Federal “no pasará”.

Manifestó que hasta el momento, cuando inicia la tercera semana de discusión en el parlamento abierto, las posturas a favor y en contra del proyecto se han polarizado aún más y no se ve intención por parte de las bancadas mayoritarias, de admitir cambios a la propuesta presidencial.

En esas condiciones, apuntó el diputado Espinosa Cházaro, difícilmente habrá acuerdos y por lo tanto la bancada morenista y sus aliados en el recinto no podrán contar con los votos que requieren.

“Veo un blanco y negro en lo que el Presidente ha mandado, parece que Morena no entiende que no tiene los votos suficientes para la constitucional. No veo la apertura de decir: veamos en donde sí podemos ponernos de acuerdo. Y por otro lado las posiciones de quienes no están de acuerdo se han venido endureciendo”, subrayó.