Morena presenta impugnaciones ante TEPJF por candidaturas de Salgado Macedonio y Raúl Morón

La representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral las impugnaciones en contra de la resolución del INE que retira las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, por no presentar sus informes de gastos e ingresos de precampaña.

Sergio Gutiérrez, representante de Morena ante el INE, entrego las impugnaciones y “espera tener un fallo favorable por la Sala Superior”.

El morenista detalló que Salgado Macedonio y Raúl Morón fueron sancionados por no entregar en tiempo y forma sus informes de gastos de precampaña, en el primer caso el INE encontró ocho publicaciones en Facebook que no fueron reportadas como gasto de precampaña por un costo de 19 mil 872 pesos, y en el caso de michoacano no presentó el informe con 14 carteles publicitarios, dos banners y dos publicaciones en redes sociales con un costo total de 12 mil 306 pesos.

El morenista dijo que aún cuando el Tribunal Electoral no tiene un plazo fatal para resolver la impugnación, “tendrá que darse en el menor tiempo posible, dado que la campaña en Guerrero inició el 5 de marzo y la de Michoacán el 4 de abril”.