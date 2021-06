Morena planea iniciar reestructuración del partido

Escucha la nota:



El Comité Ejecutivo Nacional de Morena será convocado en los próximos días para la presentación de la estrategia de reorganización interna y promover en los próximos días un acercamiento con el comité de la Ciudad de México, ante la derrota sufrida en nueve alcaldías.

Mario Delgado Carrillo, presidente nacional del partido, anunció a través de un comunicado, que junto al Instituto Nacional de Formación Política presentarán una ruta estratégica para iniciar la reorganización interna del partido, así como el programa de formación para militantes, gobernadores, legisladores, alcaldes y cualquier persona que represente a los gobiernos de la Cuarta Transformación.

-Información relacionada: México dio un voto de confianza a Morena: Mario Delgado

“El proyecto de Morena no solo es electoral sino que busca la regeneración de la vida púbica del país y eso lo vamos a lograr cuando todos nuestros representantes actúen apegados a los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Nuestras bancadas en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales, así como los gobiernos estatales y municipales, deben tener características muy claras como la honestidad y el combate a la corrupción; por ello, vamos a tener un programa muy ambicioso que estará a cargo del Instituto Nacional de Formación Política”, señaló Delgado.

Se realizan análisis de resultados electorales

En este sentido, resaltó que dicho instituto ya realiza un análisis de los resultados electorales que obtuvo el partido tanto en el proceso de 2018 como en el de 2021 para trazar el plan de trabajo que le permita al partido seguir teniendo la preferencia de la ciudadanía.

En tanto al acercamiento con el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México, dijo que se buscará trabajar de manera conjunta “y así garantizar la trascendencia del proyecto de transformación en la capital del país”.

Por otro lado, destacó que algunos de los puntos a tratar de manera inmediata en la agenda del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) son el juicio a ex presidentes en agosto; la revocación de mandato en marzo del próximo año y la selección de candidatos para las seis gubernaturas que se disputarán en junio de 2022.