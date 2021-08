Morena: pide no haya ‘veto’ a propaganda oficial sobre revocación de mandato

Escucha la nota:



La dirigencia del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pidió a los diputados federales que entrarán en funciones en septiembre próximo, que en la ley secundaria de revocación de mandato incluyan dos elementos.

La promoción el ejercicio de participación a cargo de los partidos políticos y, eliminar el requisito de “veda” al Presidente para difundir logros o acciones gubernamentales.

Información relacionada: Morena y aliados buscan crear una ‘magabancada’ en San Lázaro

Es decir, que no se le pretenda “tapar la boca”, mientras se difunde esa consulta, señaló el líder nacional de esa fuerza política, Mario Delgado.

Al acudir a la reunión plenaria de los nuevos integrantes de la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro, dijo:

“Yo les pediría a los diputados que en esta reforma hagan dos consideraciones, que los partidos políticos puedan promover la participación. Los diputados anduvieron como perseguidos por el INE, porque no podían manifestar, el invitar a que ejercieran este nuevo derecho, el derecho a la consulta. En la ley, que los partidos políticos también puedan hacer esta promoción”, instruyó.

“En el caso de revocación de mandato no puede ponerse una veda para el Presidente de la República, porque de lo que se trata es de si continúa o no el gobierno, por lo tanto no se le puede callar la boca al gobierno, cuando lo que va a estar en juego es su continuidad. No debe haber veda, para que el gobierno pueda argumentar por qué debe quedarse y convencer a la gente”, argumentó Delgado Carrillo.

Advirtió que la derecha no quiere dejar pasar las reglas sobre revocación de mandato, porque temen a que la llamada transformación se consolide.

Explicó que la propuesta de establecer en la ley, la posibilidad de que partidos políticos difundan la consulta, tiene ese único fin, el de difusión.

Partidos afines al gobierno con derecho a hacer publicidad

Los partidos políticos afines al gobierno deben tener el derecho de hacerle publicidad, y los opositores, también deben tener derecho a planear ante la ciudadanía su punto de vista, dijo.

La recolección de firmas para la solicitud de la consulta, puntualizó, es ciudadana conforme a la Constitución y así se debe mantener.

Después de reunirse con los integrantes de la bancada morenista en la LXV Legislatura, refrendó que las reformas en puerta son las tres constitucionales que ha perfilado el Presidente de la República, es decir, la energética, la electoral y la que busca integrar de lleno a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).