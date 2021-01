Morena pide a gobernadores no ‘meter la mano’ en elecciones

Escucha la nota:



El líder nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió a los gobernadores de los 25 estados donde son oposición que “no metan la mano en los comicios del 6 de junio”, porque estarán vigilantes de que no usen recursos públicos para coaccionar el voto.

De gira por Tamaulipas, crítico que el gobernador de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tenga un confrontamiento con la federación y le recordó que “gobernar no es pelear sino atender a la población”.

Información relacionada: INE aprueba plataformas electorales de partidos políticos

“Vamos a estar atentos para que no se permita que los gobernadores abusivos metan la mano, conocemos las mañas que tienen, conocemos lo mañosos que son y vamos a unas elecciones en donde en 25 estados somos oposición en relación a gobierno estatal, por eso queremos ser exigentes en que no metan la mano”, señaló.

Indicó que la respuesta que el gobierno federal tendrá a la confrontación con administraciones estatales será crear “sinergias con los municipios”.

“Esta confrontación que han tenido los gobernadores como el de Tamaulipas no le ha traído nada bueno a la gente, por eso queremos que gobierno gane más gobiernos, para que exista está plena coincidencia y esta coordinación, y no se use a la gente como rehén en los pleitos políticos, hay que separar la política de la responsabilidad de gobernar y a veces a algunos gobernantes se les confunde”, indicó.

Sobre las protestas en diversos estados entre morenistas por la designación de candidatos, aseguró que “no existe distanciamiento con nadie”, y se trata del “debate vivo que se tiene en ese partido donde es más lo que los une que lo que los divide”.

Incluso, dijo que las divisiones que se han dado entre aspirantes que buscaban una candidatura en Morena se debe a que no han entendido “que en el partido no se busca ningún cargo sino luchar por un proyecto de transformación”.