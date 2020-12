Morena pide a gobernador de Chihuahua ‘sacar manos de proceso electoral’

Escucha la nota:



El senador por Morena, José Ramón Enríquez, exigió al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que saque las manos del proceso electoral y deje de usar los recursos humanos y materiales de la entidad para perseguir a sus adversarios políticos.

Luego de que la Fiscalía General de Chihuahua solicitara el desafuero del senador Cruz Pérez Cuellar, a fin de ejecutar una orden de aprehensión en su contra, el morenista advirtió que existe una persecución contra su compañero de bancada.

Señaló que Cruz Pérez Cuellar cuenta con el respaldo de la bancada de Morena y pidió al gobernador de Chihuahua que juegue limpio y permita que la ciudadanía sea la que decida en los próximos comicios.

José Ramón Enríquez resaltó que Javier Corral tardó cuatro años en pedir el desafuero contra Cruz Pérez Cuellar, por lo que, dijo, pareciera que sólo se trata de un tema político.

No obstante, el senador por el PAN, Gustavo Madero Muñoz, aseguró que no se puede hablar de una persecución política y pidió que Cruz Pérez Cuellar se defienda en los tribunales de los señalamientos en su contra y no en los medios de comunicación.

Gustavo Madero, quien aspira a la gubernatura de Chihuahua, defendió el trabajo realizado por Javier Corral, quien, dijo, ha emprendido una lucha sin cuartel contra la corrupción y contra la red de impunidad de Cesar Duarte.