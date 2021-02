Morena no se ha manifestado por aplazar elecciones: Sánchez Cordero

Escucha la nota:



Ante las elecciones del próximo 6 de junio —para conformar la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados y para renovar cargos locales en 30 entidades federativas, bajo la epidemia del Coronavirus, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero enfatizó que “de ninguna manera y por ningún motivo ninguna persona, que yo sepa, de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) se ha manifestado por aplazar las elecciones, al contrario.

“La responsabilidad sobre los procesos electorales es del INE (Instituto Nacional Electoral). El INE determina prácticamente todo, las fechas, las precampañas, las campañas, los tiempos en radio, en televisión; todos los lineamientos los establece el INE, nosotros somos muy respetuosos del INE y lo que no se ha dicho aquí es que en los procesos electorales de 2019 y en los procesos del 2020 no hubo una sola queja de la intromisión del gobierno federal, y menos aún de la Secretaría de gobernación en estos procesos electorales; y si hubo cuestionamientos de otras autoridades que sí, intervinieron en los procesos electorales y mi llamado al INE es que en este proceso electoral que se viene, como en el 2019 y en el 2020, también, como dicen ellos y tienen su obligación constitucional, sean absolutamente escrupulosos y observadores de cualquier irregularidad que se presente”, agregó Sánchez Cordero.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional. https://t.co/hwQyeyoUsF — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 1, 2021

La secretaria de Gobernación enfatizó que el gobierno federal ha demostrado en dos elecciones, en 2019 y 2020 que “fuimos absolutamente respetuosos, no hubo una sola queja de alguna mínima intervención de la secretaría de Gobernación y mucho menos del gobierno federal. Ahí estamos con el ejemplo, nadie puede decir absolutamente nada”.

Sánchez Cordero criticó a quienes “están haciendo este tipo de rumores… por supuesto que no, Morena no quiere de ninguna manera aplazar ningún tipo de elección… Es cierto que con la pandemia, sobre todo porque todavía no sabemos en qué momento estaremos de la pandemia en junio, pero 3/ cierto que en las campañas y en la pandemia, si llegamos a la elección con alguna situación de salud, tenemos que tener todas las medidas de salubridad; tendríamos que acatar la decisión del Consejo con la sana distancia y todas las medidas de seguridad, para no contagiarnos; pero, no tengo conocimiento de que se van a aplazar las elecciones, el tema es del INE”, finalizó.