AMLO, su partido y sus legisladores olvidan que no tienen mayoría calificada para remover a todos los consejeros y magistrados, sentencia la coordinadora del Sol Azteca en San Lázaro.

La mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados no logrará concretar el “arrebato mañanero” del Presidente de la República, de imponer una reforma constitucional que remueva de tajo a todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y a todos los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), advirtió la coordinadora parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez.

En la saliente y en la entrante Legislatura, Morena no tiene ni tendrá la mayoría calificada necesaria para hacer avanzar los cambios que perfilan un serio retroceso en materia de democracia, sólo porque al Presidente de la República no le gustaron los resultados de las elecciones ni los fallos de la autoridad en ese rubro, agregó la legisladora.

Ello, luego de que el Primer Mandatario calificara a los organismos electorales como un “Frankenstein” construido a partir de intereses de los partidos que actualmente conforman la oposición; y luego de que insistiera en que va por una reforma electoral acorde a sus intereses particulares.

“En sus arrebatos mañaneros, al Presidente de la República se le olvida que su partido y aliados ya no tendrán la mayoría calificada necesaria para poder imponer reformas constitucionales en la siguiente Legislatura. Un cambio completo en materia de legislación electoral como la que el Presidente planea, implica primero una amplia discusión y segundo, una reforma constitucional que requiere de mayoría calificada”, apuntó la congresista.

“El Presidente y Morena no pueden plantear una reforma electoral para renovar completamente al INE o al Tribunal, sólo por que las resoluciones de estos organismos no les gustan, no les son favorables”, atajó.

Inadmisible acción de los morenistas

La idea del Ejecutivo Federal, de remover a todos los consejeros y magistrados, luego de que el Tribunal Electoral confirmara el retiro de tres diputaciones federales a la coalición del partido morenista y aliados, es inadmisible, dijo.

“Es inaceptable que el Presidente pretenda desaparecerlos ahora o restarles autonomía, para que el Gobierno Federal asuma de nueva cuenta el control de la organización de las elecciones, ya que esto implicaría un grave retroceso para la democracia de nuestro país. Es inadmisible que López Obrador insista en la centralización del poder, el debilitamiento de las instituciones e imponer solo su visión como en los gobiernos autoritarios”, externó la legisladora.

Al respecto, en días anteriores, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, afirmó que el país necesita organismos electorales verdaderamente democráticos, que garanticen el voto libre y el acceso a la justicia, también en materia electoral.

En un posicionamiento escrito, el diputado Mier Velazco dijo que las decisiones en el INE, primero al retirar dos candidaturas a gobernador, y ahora en el Tribunal, para restarle tres integrantes a la siguiente bancada morenista en la Cámara, van contra la ley y representan un “atentado a la democracia”.

En las instituciones electorales hay consigna contra Morena y sus aliados, y contra la consolidación del proyecto político de transformación, acusó.