Morena devolverá 50 % de prerrogativas, para vacuna COVID-19: Delgado

Escucha la nota:



El líder parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados y aspirante a la dirigencia partidista, Mario Delgado afirmó que esa fuerza política “regresará” a la Federación el 50 por ciento de las prerrogativas que le autoriza la ley, a fin de que los recursos vayan a la compra de vacunas contra el coronavirus.

En un acto promocional en Oaxaca, Delgado Carrillo subrayó que por ley, a Morena le toca recibir dinero público para cubrir sus gastos ordinarios y en campaña, pero “no lo quiere” y por eso lo devolverá.

Información relacionada: Morena debe defender a AMLO: Mario Delgado

“Vamos a regresar el 50 por ciento de la prerrogativa que le corresponde por ley a nuestro partido para que el gobierno lo destine a la compra de las vacunas y éstas se distribuyan de manera gratuita entre todo el pueblo. La mitad de nuestros recurso para las vacunas de todos”, exclamó.

En #Morena demostramos que se puede hacer política sin dinero, por eso, en congruencia con nuestros principios y orígenes, proponemos regresar el 50% de la prerrogativa que nos corresponde por ley para que se destine a la vacuna para el #COVID19 y se distribuya gratuitamente. pic.twitter.com/8Cbs4wRPAQ — Mario Delgado (@mario_delgado) September 12, 2020

Rodeado de diputados federales y locales que lo acompañaron a su presentación en un sitio donde no se guardaron las medidas de sana distancia y él no utilizó cubrebocas, el legislador recalcó que el Movimiento se hizo sin dinero.

“Morena mostró que se puede hacer política sin dinero por eso no podemos permitir tener tanto dinero, no estamos de acuerdo en eso, nos toca por ley pero no lo queremos, puede tener un fin mucho más útil, que es la salud de la gente. En esta pandemia no hay nada que un mejor uso, no hay nada que se compare con tener salud, con protegernos, por eso Morena va a estar ahí, devolviendo la mitad”, insistió.

Agregó que por ello, volvió a presentar la iniciativa de reforma para aplicar recorte de 50 por ciento a los recursos públicos de los partidos.

Afirmó que en el presupuesto 2021, los únicos que tienen autorizado acceder a más recursos el año entrante, son los partidos y eso es inaceptable.

Dijo que su partido no dejará de empujar el recorte a partidos, y en el proceso legislativo, se verá qué fuerzas políticas están dispuestas a respaldarlo y quienes no se quieren poner del lado del pueblo.

Al iniciar su mensaje, señaló que su propósito al contender por la presidencia partidista, es promover la unidad en Morena.

Llamó a los militantes y simpatizantes a “meter el acelerador” y no atender posturas respecto a que el partido se distanciará del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos trabajando en favor de la unidad de nuestro partido, está el proceso de renovación, la encuesta, queremos que todo nos salga bien, que el partido salga fortalecido. Lo más importante es acompañar a nuestro Presidente en la lucha contra la corrupción, por eliminar la pobreza de nuestro país, en la lucha por terminar con la violencia. Vamos a.. queremos un partido fuerte”, dijo.