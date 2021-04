Morena da fast track a reforma que elimina regulación asimétrica para Pemex

Escucha la nota:



La fracción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados presentó iniciativa de reforma, con el fin de darle un mayor de dominio a Petróleos Mexicanos en el sector hidrocarburos.

Rápidamente, dispensando trámites, la hizo aprobar en la Comisión de Energía.

La propuesta del presidente de la Comisión dictaminadora, Manuel Rodríguez, pasó en esa instancia dictaminadora con 25 votos a favor y ocho en contra.

Con la previsión de que también pasará en fast track en el Pleno del recinto, el proyecto señala que la petrolera mexicana no debe estar sujeta a regulación asimétrica, para no ser discriminada y competir en igualdad de comisiones con los participantes privados del sector.

Dicha iniciativa, dejaría a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sin facultad de sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas de primera mano de hidrocarburos y comercialización de los mismos, que realicen personas controladas por PEMEX o sus subsidiarias.

A petición del diputado promovente y con el consentimiento de la Junta de Coordinación Política, se dio trato de urgente y obvia resolución a la iniciativa,

“Un dictamen que tiene que ver con la Comisión de Energía, que habla sobre la Ley de Hidrocarburos, donde se pretende quitarle una función a la Comisión Reguladora que tiene que ver cómo se genera la competencia en la venta de gasolinas. Este también no lo compartimos, apenas lo plantearon el día de hoy”, alertó la coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez.

El proyecto refiere que la regulación establecida por la CRE, para limitar el poder dominante que ha tenido vigencia por más de 5 años, sigue vigente pese a que ya se cumplieron los supuestos para establecer las normas asimétricas, es decir, ya hay suficiente competencia en el mercado de gasolinas, petrolíferos, petroquímicos e hidrocarburos.

Lo anterior, agrega, provocaría riesgos como incentivar la ineficiencia en los mercados, promover la existencia de “competidores débiles” que necesiten medidas aplicadas por el Estado para acceder a ventajas competitivas.

También hay riesgo de que la regulación asimétrica no corrija fallas en el mercado provocadas la entrada de agentes económicos, generando que los precios al consumidor final no disminuyan, debido a que comercializadores, distribuidores y expendedores no cuentan con incentivos para transferir beneficios que obtienen los proveedores, al comprar grandes volúmenes.

Un riesgo más, anota la iniciativa, es asumir que la regulación asimétrica, permitirá cubrirlas necesidades de combustibles en situaciones de emergencia o acciones internacionales unilaterales.

Afirma que el planteamiento no busca volver al monopolio estatal con PEMEX, sino ir a un mercado donde todos los participantes, incluyendo a esa empresa productiva del Estado mexicano, participen en igualdad de condiciones regulatorias.

Añade que toda regulación asimétrica debe ser temporal, con cláusulas, condiciones y referencias claras de eliminación, conforme al cumplimiento de condiciones específicas, y no con respecto a “indicadores de éxito”, porque ello genera incertidumbre jurídica.

Insiste en que en hidrocarburos, se debe transitar a un mercado en igualdad de condiciones regulatorias, lo que incentivará una mayor eficiencia en el mercado y la participación de competidores fuertes que busquen beneficiar al consumidor.

Recalca que las condiciones para la aplicación de reglas asimétricas a Petróleos Mexicanos ya han cumplido sus propósitos, por lo que es momento de establecer condiciones equitativas.