Morena busca disfrazar impuestos con propuestas sobre comida chatarra: PAN

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), así como los líderes del albiazul en las cámaras de Diputados y el Senado de la República, advirtieron que las propuestas de la mayoría sobre el impuesto a las herencias, a refrescos y a productos “chatarra”, tienen como fin abrir la puerta al incremento en los gravámenes en el país.

El coordinador panista en el Senado, Mauricio Kuri y el líder nacional, Marko Cortés, advirtieron que el tema del combate a la obesidad y el sobrepeso, es una cortina de humo para subir impuestos.

No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, ni permitir que se siga “exprimiendo” a quienes ya contribuyen, y no han contado con apoyo durante la pandemia por coronavirus, advirtieron.

“Se acabaron los 300 mil millones de pesos de las contingencias, quién sabe dónde están los 40 mil millones de pesos del Seguro Popular, los ocho mil millones del Instituto Nacional del Emprendedor y ahora quieren cobrar más impuestos y quieren maquillarlo, por ejemplo con el tema de comida chatarra, diciendo que es por un tema de salud. Estoy convencido de que están empezando a abrir el caminito para cobrar más impuestos a los mexicanos”, anticipó el senador Kuri.

“No puede haber un gobierno rico y un pueblo pobre. No pueden seguirle exprimiendo a los mismos, no pueden seguir queriendo sostener un gasto, además mal gastado del gobierno, cuando la gente hoy no tiene los recursos ni siquiera para vivir. Acción Nacional hoy está por la disminución del Impuesto Sobre la Renta y del IVA para poder reactivar la economía”, recalcó el dirigente Cortés Mendoza.

Sobre el informe de gobierno del Presidente, reiteraron que el país lleva dos años perdidos y está viviendo un “falso cambio”

Los panistas refrendaron que el informe presentado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirma que su administración va por el rumbo equivocado, no ha dado resultados y es el “peor gobierno en el peor momento”.

Aseveraron que el México del cual se habló el Primer Mandatario en el evento en Palacio Nacional, este martes 1 de septiembre y que no fue oficial, sino equivalente a una conferencia “mañanera” más, sólo existe en la cabeza del Presidente.