Morena busca abatir desapariciones forzadas

Ana Francis López Bayghen, diputada por Morena en el Congreso de la Ciudad de México, aseguró que el objetivo de su partido es abatir las desapariciones forzadas de personas y aseguró que “le apuestan al amor” para cambiar la lógica de la violencia en el país.

Durante el Conversatorio Desapariciones Forzadas: La Reparación Colectiva, la legisladora aseguró que muchas personas se burlan cuando el presidente dice que para combatir estos problemas de inseguridad en el país se requieren “abrazos, no balazos”, sin embargo dijo, los mexicanos están muy enojados porque desde la llamada Guerra contra el Narco, se han recrudecido las acciones delictivas y violentas en México y responder con fuego no ha funcionado.

Información relacionada: Respalda Sheinbaum encuestas como método para elegir candidatos de Morena

La diputada dijo que el control de las organizaciones delictivas, los asesinatos,desapariciones y feminicidios, de acuerdo a investigadores, están ligados al machismo, ya que no se permite a los varones no ser violento, mostrar sentimiento, no controlar sus territorios, tener miedo o retractarse cuando son reclutados por organizaciones crimínales.

Durante este conversatorio, Carolina Escudero, investigadora y acompañante en los procesos de las familias de más de 300 mil bebés robados en España de 1940 a 1999, habló de la importancia de la reparación colectiva del daño a las víctimas a través del abrazo y el acompañamiento como parte del reconocimiento del problema.

Al respecto el legislador Temistocles Villanueva, también militante de Morena, dijo que en este gobierno, principalmente al correspondiente a la CDMX, por primera vez se reconoce la presencia de la delincuencia organizada y esto ayuda a visibilizar los problemas de seguridad cómo las desapariciones y atenderlo y prevenirlo.