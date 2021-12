Morena advierte a oposición que no discutirán temas que regresen a México al pasado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo advirtió a la oposición que, a pesar de la apertura al diálogo y el respeto a los adversarios y su derecho a disentir, no están dispuestos a discutir “ningún tema que nos regrese al pasado, a la corrupción o a los privilegios de unos cuantos”, ello en cuanto a la reunión de la dirigencia del PAN con la Secretaría de Gobernación.

Durante una visita al estado de Morelos, el líder partidista aseguró que ahora en México se tiene una democracia que respeta a los adversarios y el derecho a disentir a diferencia del régimen político que se vivía en el pasado, por ello celebró que por primera vez en esta administración se diera un diálogo directo con “la derecha” para buscar acuerdos por el bien de la ciudadanía.

En este sentido, celebró que a nivel nacional se esté entrando en una etapa de Transformación donde la oposición entienda que no existe una imposición por parte del gobierno y, por el contrario, éste busca que la discusión de las políticas públicas sea diferente. “Se debe de discutir, en otros términos, con diálogo, sin cerrazón, sin chantajes y sin provocaciones; no es con campañas sucias, con campañas negras, no es con espectáculos mediáticos, es con un diálogo a favor de la gente”, subrayó.

En este espacio el líder partidista llamó a los diputados de oposición en el Congreso de Morelos a respetar la legalidad y los acuerdos, ello en medio de una crisis que pone en riesgo el presupuesto del estado para el próximo año.

La oposición buscó mediante una sesión que se considera inválida en el Congreso local, desaparecer la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos y pretende desconocer a la coordinadora de los diputados de Morena Paola Cruz.