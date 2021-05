Monreal pide al INE deje de invadir funciones del Ministerio Público

El senador por Morena aseguró que los consejeros del INE están a tiempo de no seguir abusando

Escucha la nota:



El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, exigió a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que no invadan funciones del Ministerio Público, ya que, recordó, no tienen facultades para determinar si existe o no un delito.

Durante la presentación de su libro “Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral”, Ricardo Monreal criticó que algunos consejeros del INE consideren que utilizar unos cartoncillos o plásticos para prometer beneficios a cambio del voto no amerita la cancelación del registro.

Información relacionada: ‘Reelegirse’, asegura AMLO le piden obreros de Tabasco

En este sentido, convocó a las autoridades electorales a no dejar pasar a los delincuentes electorales, ya que, dijo, este tipo de delitos ameritan prisión preventiva oficiosa.

Monreal Ávila aseguró que los consejeros del INE están a tiempo de no seguir abusando y alejándose del principio de legalidad y recordó que a quien corresponde calificar una conducta antijurídica de los ciudadanos es al Ministerio Público.

El senador por Morena aseguró que este proceso electoral será el más limpio de la historia, a pesar de los “mapaches” y los gobiernos estatales que manejan programas sociales y de los funcionarios que intentan meterse en el poder contra la voluntad popular.