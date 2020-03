Monreal pide afrontar con prudencia y no con pánico el Covid-19

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, llamó a la población a atender las peticiones del sector salud para evitar la propagación del coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, el morenista señaló que la Organización de Naciones Unidas afirmó que la pandemia por Covid 19 que ha dejado 158 mil contagios y 5 mil 900 decesos en el mundo “se debe afrontar con prudencia, no con pánico”.

El Srio. Gral. de la ONU afirmó que la pandemia por COVID-19 que ha dejado 158,000 contagios y 5,900 decesos en el mundo se debe afrontar con prudencia, no con pánico. Es hora de la ciencia, no del estigma; de hechos, no de miedo. De la unidad nacional e internacional. Atendamos.

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 15, 2020