Monreal no cederá en presentar iniciativa para regular redes sociales

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal advirtió que no cederá en presentar su iniciativa para regular las redes sociales a través de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a pesar de que la fue “como en feria” cuando se dio a conocer en febrero pasado.

Durante su intervención en la inauguración de la “43 Asamblea Global de la Privacidad” organizada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el senador urgió a legislar al respecto a fin de proteger los datos y la privacidad de los mexicanos.

“Un servidor presente una iniciativa buscando consensos para modificar, y es impresionante su poder. Solo presente la iniciativa y así me fue como en feria, porque mal informan, tergiversan y alteran, es impresionante enfrentarse a ellos, por eso espero hablar con ellos para decirles de qué se trata y que no generen tanta desinformación, la tengo presentada y no voy a ceder no voy a ceder porque es un tema fundamental de la vida del país y del mundo”, expuso.

Señalo que las plataformas y redes sociales no deben ser un nicho para la comisión de delitos, la libertad de expresión y la privacidad deben ser los ejes rectores de cualquier intento de regulación.

A su vez, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado afirmó que hay que hacer de la tecnología una aliada no una amenaza, y coincidió con Monreal en torno a que es inaplazable legislar en materia de redes sociales.

“Por el bien de todos regulemos conjuntamente para hacer realidad estos derechos de privacidad y de datos personales de todos . Ricardo Monreal nos ha dicho, hay que apropiarse de los datos personales tenemos que hacerlo porque ahora las empresas cuando se apropian de los datos personales tienen un poder inmenso”, indicó.

La titular del INAI, Blanca Lili Ibarra señaló que se deben privilegiar los derechos humanos y la libertad de expresión “pero naturalmente en la protección de los datos personales y cuando sea necesario que se establezcan límites para evitar los abusos”.

“Definitivamente el INAI siempre estará abierto a establecer diálogo entre todas las autoridades, los sujetos obligados y naturalmente con el Senado de la República tendremos mesas de trabajo, creemos que siempre es importante poner por delante la revisión de las leyes actuales que nos rigen, se tendrán que actualizar pero también tendremos que enfrentar los nuevos retos y desafíos con la regulación que sea necesaria para el bienestar de la población”, señaló.