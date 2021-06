Monreal descarta que un legislador del PVEM ocupe la Mesa Directiva del Senado

Escucha la nota:



El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, descartó la posibilidad de que Raúl Bolaños-Cacho (PVEM) ocupe la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta para el próximo periodo ordinario de sesiones.

En entrevista, Ricardo Monreal manifestó su respeto al senador por el PVEM, pero aclaró que no existen condiciones para que pueda prosperar su intención de ser presidente de la Mesa Directiva, por falta de consenso al interior de su grupo parlamentario.

Monreal Ávila agregó que, por respeto a la actual Presidencia del Senado, será hasta la tercera semana de agosto cuando se tome una definición sobre los nuevos integrantes de la Mesa Directiva.

Detalló que lo único que se ha decidido es que sea una mujer quien presida el Senado de la República e incluso sostuvo un encuentro con quienes han manifestado su intención de ocupar esta posición: Bertha Alicia Caraveo, Imelda Castro, Martha Lucía Micher, Marybel Villegas y Ana Lilia Rivera.

El senador por Morena informó que las cinco aspirantes acordaron no hacer campañas, respetarse y no autopromocionarse, además de que se procurará que la definición se tome en un proceso unitario, que no genere división al interior de la bancada de Morena.