México suma 105 mil 655 mil defunciones por Covid-19

Hasta el domingo, México acumuló 105 mil 655 muertes y un millón 107 mil 71 contagios de Covid-19, de los cuales la Secretaría de Salud notificó en el último día 196 defunciones y 6 mil 388 nuevos casos.

En conferencia de prensa, Ruy López, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, indicó que a nivel nacional se tiene una epidemia activa de 5 por ciento, con 65 mil 470 pacientes con síntomas en las últimas dos semanas, de ellos 10 mil 865 están hospitalizados y 3 mil 213 requieren de un ventilador mecánico para respirar.

A nivel nacional se tiene una ocupación del 38 por ciento de camas de hospital con pacientes Covid, pero el porcentaje aumenta a 71 por ciento en Durango, a 65 por ciento en Ciudad de México y a 64 por ciento en Nuevo León, pero la capital tiene el mayor número de camas de terapia intensiva ocupadas con un 61 por ciento.

En el país se tienen a 402 mil 703 sospechosos de Covid, de los cuales 53 mil 240 tienen posibilidad de resultado mediante una prueba de laboratorio, 150 mil no tienen posibilidad de saber si fueron positivos o no porque su diagnóstico se extravío o no se tomó de manera adecuada la prueba, y 199 mil 420 no tuvieron acceso a una muestra.