México, sin cumplir obligación de garantizar vida libre de violencia de género

En materia de justicia para las mujeres en condiciones paritarias, frente a agresiones, violencias y su expresión máxima reflejada en feminicidios, México no ha cumplido sus obligaciones de garantizar el derecho a una vida libre de violencia de género, advirtieron académicas, juristas y activistas, invitadas a un foro virtual, organizado por la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados.

En ello coincidieron la académica de la UNAM, Rosa María Álvarez, y la subdirectora de la organización Equis Justicia para las Mujeres, Maissa Hubert.

Estado incumple con protección de derechos de mujeres

Plantearon como ejemplo del incumplimiento del Estado mexicano en materia de protección a los derechos de las mujeres, el caso de los asesinatos de tres jóvenes en el estado de Chihuahua, identificado como “Campo Algodonero”, que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a emitir una sentencia condenatoria contra el país.

Recalcaron que si bien las familias de las víctimas fueron indemnizadas, no se reparó de manera integral el daño, porque los responsables de los asesinatos no fueron jugados; tampoco se sancionó a los funcionarios encargados de las investigaciones, que hostigaron y revictimizaron a los familiares; no se implementó el registro de niñas y mujeres desaparecidas en Chihuahua, y tampoco se creo la base de datos de niñas y mujeres desaparecidas, a nivel nacional.

“Y que el feminicidio como su máxima expresión está dolorosamente vigente como un virus maligno. Las autoridades siguen sin cumplir cabalmente las obligaciones que les mandata la Constitución. El Estado mexicano sigue sin cumplir, las mujeres en este países están lejos de disfrutar el derecho de vivir una vida libre de violencia”, recalcó la académica de la UNAM, Rosa María Álvarez.

Defensa de reformas aprobadas en materia de paridad

En ese marco, la presidenta de la Comisión de Igualdad de San Lázaro, Rocío Villarauz, salió en defensa de las reformas aprobadas en la saliente Legislatura, durante las que se avanzó en materia de paridad y entre otras decisiones, se impulsó la homologación del tipo penal del feminicidio a nivel nacional.

Sin embargo, admitió que eso no fue sido suficiente.

“En esta Legislatura de la paridad de género hemos tenido grandes avances en el fortalecimiento del marco jurídico para mejorar la calidad de vida de las mujeres, realizamos modificaciones para tipificar la violencia digital, la violencia obstétrica. Reformamos artículos al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales para robustecer el tipo de feminicidio, sus causas, sus penas; reformamos la Ley de Acceso para fortalecer los mecanismos de alerta de violencia de género, sin embargo, reconocemos que aún falta mucho camino”, admitió la diputada Villarauz, quien forma parte de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Retos no cumplidos

Al participar, Nayeli Sánchez, de ONU Mujeres, coordinadora de la Iniciativa Spotlight en México, cuyo propósito es poner atención sobre la violencia feminicida contra mujeres y niñas en el país y América Latina, compartió la consideración respecto a que el país y su sistema de justicia tienen retos no cumplidos, y los cuáles han sido identificados desde hace muchos años.

Señaló que como parte del trabajo a través de la Iniciativa, se ha planteado al Poder Legislativo la necesaria revisión de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; definir claramente los delitos cometidos contra niñas y mujeres; y llenar vacíos legales, porque el proceso de armonización de leyes a nivel estatal con las normas federales, ha sido demasiado largo.

Por su parte, la magistrada Alejandra Chávez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; así como la magistrada Celia Marín, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Pleno de las Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México, señalaron que en ese ámbito, el judicial, también hace falta consolidar la paridad y violencia de género.