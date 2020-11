México rompe récords en delitos, asegura Causa en Común

Escucha la nota:



De acuerdo a la organización Causa en Común, México ha roto su propio récord de registros en delitos como asesinatos en lo que va del 2020, ya se se han contabilizado 26 mil 955 asesinatos, 724 feminicidios y 163 mil 868 carpetas por violencia intrafamiliar, de acuerdo a la investigadora María Deziga.

Abundó que en el país se han contabilizado también en estos meses del presente año, 4 mil 216 actos atroces que implican entre otros, 983 cuerpos o restos encontrados en fosas clandestinas o centros de desintegración, 739 actos de tortura y 600 masacres, lo que contradice la versión del gobierno federal sobre una mejora en materia de seguridad en el país.

Por su parte María Elena Morera, líder de esta organización, señaló que es necesario que se tomen medidas para enfrentar la “gravísima crisis de inseguridad y justicia” que prevalece en el país y mencionó que el ataque a balazos a un grupo de feministas y ciudadanos en Cancún, muestran la urgente necesidad de una reforma policial profunda y de largo alcance nacional que haga posible la transformación de las policías en verdaderos servidores de los ciudadanos.

Abundó además, que es necesario además cambiar la percepción de las corporaciones y destacó que Causa en Común ha registrado 469 policías asesinados en lo que va del año, lo que calificó como indignante, “pero es más indignante aún por la falta de indignación colectiva”.

“Lo que si no necesitamos es mayor militarización. Con el militarismo exacerbado que caracteriza al gobierno federal no solo se altera el equilibrio civil militar esencial para nuestra democracia. No solo se pone en riesgo aún más a los Derechos Humanos sino que no funciona”, abundó Morera.

En este evento, el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores hablo de la necesidad de fortalecer desde la Federación, a presupuestos destinados a la seguridad, ya que además del combate a la delincuencia, los elementos estatales y municipales ahora tienen también que encargarse de temas relacionados con el Covid-19, con la implementación de medidas para evitar la propagación del contagio.

Finalmente, Nelson Vargas Jr. Coordinador de Programas de Profesionalización Policial en la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en México, adelantó que sin importar el resultado de la elección en su país, se seguirá apoyando en la capacitación y profesionalización de las corporaciones.