México reporta 105 mil 940 muertes por Covid-19

La Secretaría de Salud (SSa) reportó en su conferencia diaria desde Palacio Nacional que 47 mil 589 casos sospechosos de coronavirus o Covid-19 en México.

En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director de Epidemiología, señaló que se tiene una epidemia activa de 5 por ciento, que representan 61 mil 631 enfermos con síntomas en las últimas dos semanas, y reconoció que en la última semana se registra un incrementó de 2.3 por ciento en las hospitalizaciones y de 2.6 en las defunciones.

A nivel nacional se tiene una ocupación del 38 por ciento de camas de hospital generales con pacientes con Covid, que representan 14 mil internados, y un 31 por ciento de las camas de terapia intensiva.

Además, se cuenta con 396 mil 338 sospechosos de coronavirus, de los cuales 47 mil 589 tienen posibilidad de obtener un resultado, 149 mil 186 a pesar de que se les tomó una prueba no podrán tener un resultado porque el diagnóstico se perdió o no se tomó adecuadamente, y 199 mil 563 no tuvieron acceso a una muestra.

Por último, señaló que América del Norte y Europa son las zonas que más están contribuyendo a los contagios y muertes por Covid-19.