México registra descenso del 90% en hospitalizaciones por Covid: Ssa

Al comenzar la semana con una reducción del 17% en contagios de Coronavirus, con “una proporción muy baja, de 0.4% los casos estimados que están activos, 17 mil 764”, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, reportó en el Pulso de la Salud que la desocupación hospitalaria “es casi del 90%… y en las defunciones, en algunas entidades federativas ya empezó a ocurrir que pasan algunos días sin que se presente una sola defunción, por lo cual es sumamente alentador y habla también del beneficio de la vacunación y la reducción sostenida de la epidemia”.

En el caso de la apertura de escuelas, el funcionario federal resaltó que desde el comienzo del ciclo escolar el pasado 30 de agosto, “en ningún momento se ha presentado un repunte de COVID en la población escolar —concretamente monitoreamos a la población de 5 a 17 años— hay una reducción progresiva sostenida de los casos en esta población y se ha mantenido muy fijo el porcentaje de casos que ocurren en estas edades, es de 10%, y esto nos habla de un mínimo impacto, si es que hay alguno, de la apertura de las escuelas”.

En el caso de los contagios en los recintos escolares, “tenemos un sistema de información para el alistamiento inmediato compartido con la Secretaría de Educación Pública y vemos que el 0.07% de las escuelas que hasta el momento han abierto —que son casi 67% de las escuelas— solo 0.07% han tenido alguna clase de afectación, algún salón que presenta algún caso de enfermedad o más de 1 salón en toda la escuela y es de destacar que la enorme mayoría de los casos que se han presentado son casos leves, ya habíamos también constatado a lo largo de la epidemia en México y en el mundo que en la población menor de edad el COVID se presenta como una enfermedad leve en su enorme mayoría”, subrayó el subsecretario de Salud.

El responsable federal de la atención de la pandemia del Coronavirus remarco que la vacunación avanza ahora “con una complejidad mayor, porque… ahora el reto es llegar exactamente al último rincón del país, a las poblaciones dispersas que tienen menos de mil habitantes y que están territorialmente muy separadas. Hay algunas entidades federativas que son de especial complejidad no solamente territorial, sino social. Un elemento muy importante a considerar también son las grandes distancias que hay que recorrer para ir de una población a otra, pero estamos trabajando en ello”.

Casi 76 millones de personas adultas ya fueron vacunadas; el 15% están pendientes de recibir su segunda dosis y “la cobertura general es del 85%”, agregó el funcionario federal al detallar que se han recibido 170 millones y medio de dosis de vacunas y “estamos en espera de que se vayan concretando los calendarios de vacunación para irlas transfiriendo las entidades federativas y usarlas… Pfizer está haciendo entregas más cuantiosas de vacunas desde ahora hasta el final del año vamos a tener una dotación importante de la vacuna Pfizer lo cual nos facilitará el proceso de vacunación de jóvenes hombres y mujeres de 15 a 17 años”.

Vacunación adultos mayores

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a quienes aún no se han vacunado a que acudan a los puestos de inmunización para protegerse contra el Coronavirus, sin embargo enfatizó que esta decisión “es voluntaria”, luego de que se le cuestionó sobre las disposiciones del gobierno de Veracruz para que regresen los burócratas locales a trabajar “siempre y cuando cuenten con un esquema completo de vacunación”.

“La filosofía de nuestro gobierno es nada por la fuerza todo por la razón social y el derecho, hay que convencer, persuadir no imponer nada. Yo estoy seguro de que sí se emitió ese reglamento, no es así de carácter obligatorio; lo que tenemos que hacer es seguir haciendo conciencia de la importancia de vacunarnos”, agregó el Jefe del Ejecutivo mexicano.

“Nosotros no vamos nunca a volver obligatoria la vacunación, ¡no!, porque nosotros tenemos un pueblo que es mucha pieza. Estamos en los porcentajes más altos de vacunación en el mundo, la gente se está vacunando… Ya estamos en el 85% y vamos a llegar al 90 y vamos a rebasar el 90 porque tenemos un plan para seguir convenciendo a los rezagados: hay quienes no se quieren vacunar pero hay quienes no se han vacunado porque no hemos llegado a sus pueblos a sus pequeñas comunidades y no pueden salir donde están los centros de vacunación… son alrededor de 200 mil pequeñas comunidades en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz. Todavía tenemos que seguir ampliando la vacunación que llegará a todos”, enfatizó López Obrador.

Al subrayar que también se debe vacunar a los de 15 a 17 con la vacuna Pfizer, el presidente López Obrador confirmo que “se analizar la vacuna de refuerzo en algunos casos, sobre todo para adultos mayores, pero eso todavía lo tienen que decidir lis médicos, los especialistas. Pero yo sí, a lo que llamo es a que nos vacunemos todos”, apuntó el titular del gobierno federal.

“Yo ya tengo las dos dosis y Hugo López-Gatell y Marcelo Ebrard, pero ahora para llegar a la Casa Blanca, a todos, ¡pruebas! (de detección de COVID-19) y toda la delegación mexicana sin ningún problema, sí ayuda mucho lo de la vacunación, hay que seguirnos vacunando… vamos avanzar porque viene el invierno y tenemos que estar protegidos, no confiarnos, protegernos; afortunadamente ha estado bajando la pandemia, pero tenemos que vacunarnos todos”, concluyó el presidente de la República.