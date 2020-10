México registra 89 mil 814 muertos por Covid; van 901 mil 268 infectados

Escucha la nota:



En las últimas 24 horas se registraron 643 fallecimientos, acumulando 89 mil 814 muertes casos, y se confirmaron 5 mil 942 nuevos casos, para acumular 901 mil 268 a nivel nacional, reportó la secretaría de Salud.

Al ofrecer el informe técnico, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, indicó que hay 52 mil 428 casos sospechosos de la enfermedad con posibilidad de resultado. Al corte de hoy han sido notificados 2 millones 323 mil 14 casos de la enfermedad y 659 mil 473 personas se han recuperado.

Sobre el tema de fallecimientos explicó que entre la semana 41 y 42 hay un aumento del 6 por ciento en las muertes provocadas por el virus aunque lo preocupante es que la gran mayoría, 109 de 149 que son el total, pertenecen al estado de Chihuahua.

Por instrucción presidencial, las autoridades de Salud emitieron un reporte sobre las acciones que se han llevado a cabo en la entidad, al respecto Zoé Robledo, titular del IMSS destacó la reconversión de 8 hospitales exclusivos para atender a pacientes de Covid.

Agregó que de los 18 mil trabajadores de salud, más de mil 250 están en resguardo domiciliario, se ha distribuido 1.5 millones de piezas de equipo médico como cubrebocas, mascarillas y ventiladores.

Adelantó que se prevé realizar la misma operación en otros estados del país. “Si estamos haciendo Análisis en todos los estados donde haya subido un poco más del 50% y a partir de eso nos movilizamos, de hecho hace ya dos semanas hicieron nuevamente una visita tres médicos en cuerpo médico del seguro social en Chihuahua, en nuevo León, en Durango, Querétaro y próximamente Zacatecas”.

Hugo López-Gatell, afirmó que para poder combatir el contagio debe haber unidad, por lo que así el gobierno federal se está organizando para apoyar a Chihuahua a fin de que baje los casos positivos de coronavirus.

“La importancia de la unidad, el propósito desde el inicio de la preparación para la respuesta ante la epidemia de Covitt hemos insistido en que se trata de una respuesta del Estado mexicano no es una respuesta de un sector o de un grupo o de una institución o de un gobierno estatal, todos unidos es importantísimo”, aseveró.

Por otra parte, López-Gatell señaló que se ha sobreestimado el uso del cubrebocas, ya que es solo un elemento auxiliar y sirve para disminuir la transmisión del virus ya que ayuda para no contagiar de Covid-19 pero no para auto protección.

“El cubrebocas no me cuida a mí, que los estoy usando. Lo aclaro para que no tengamos la falsa idea de que es una autoprotección, pero al usarlo protegemos a los demás, así que gracias a todos los que la usan”, indicó.