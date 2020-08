México participará en pruebas de vacuna rusa contra Covid

Escucha la nota:



El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que serán entre 2 mil y 3 mil mexicanos los que participen en la tercera fase del protocolo de desarrollo de la vacuna Sputnik V que está realizando el gobierno de Rusia.

En el marco del evento Juntos por la Salud, Ebrard Casaubón aseguró que México ya tiene garantizada su participación en varios de los protocolos fase 3 de posibles vacunas, entre ellos 2 en China, 1 en EEUU, otro en Francia e Inglaterra.

Lo anterior, a fin de que México tenga acceso oportuno en tiempo y forma. Lo anterior, dijo, representa un avance importante para que el país tenga acceso a la vacuna vs el Covid-19, en el menor plazo posible.

“Ayer tuvimos reunión con los rusos, vamos a tener en México 2 mil o quizá 3 mil para el protocolo correspondiente fase 3. De modo que ya tendríamos: en China hay dos fases 3; en Estados Unidos tenemos una con otro en camino, tendríamos 4; Francia; obviamente Inglaterra, que es AstraZeneca-Oxford; y ahora Rusia”, indicó.

Admitió que sin el apoyo de la Fundación Carlos Slim, México no habría podido contar con los recursos para la etapa en la que se encuentra la vacuna que se desarrolla en conjunto con Argentina.

“La iniciativa AstraZeneca, Fundación Slim, Laboratorios Liomont, que hoy están con nosotros, que les vamos a hacer un reconocimiento muy especial; y a los laboratorios en Argentina, son un esfuerzo público-privado. Si la Fundación Slim no nos hubiese ayudado, no habríamos podido tener los recursos, no porque el Gobierno no los tenga sino porque no podemos ponerlos en esta etapa”, expuso.