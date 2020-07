México no tiene control sobre la epidemia de Covid: López-Gatell

Escucha la nota:



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que desearían tener el control de la epidemia de Covid 19 “pero no es así”, por lo que los gobiernos estatales deben estar al pendiente de los desconfinamientos y el aumento de contagios para tomar “decisiones oportunas”.

En conferencia de prensa, señaló que a nivel federal también preocupa el incremento de los contagios y la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México pero como el coronavuris “es un fenómeno nuevo”, no saben “los detalles de cómo y cuándo se pueda dar un repunte de la epidemia”.

“Uno esperaría, uno desearía tener ya un control progresivo de la epidemia que permitiera una apertura de las actividades sociales y económicas pero no es así, no lo ha sido en ninguna parte del mundo, no tendría porque ser diferente en México, y en cada entidad se está viendo este patrón en donde se desconfinan las actividades y se puede presentar repuntes y hay que tomar decisiones y tienen que ser muy oportunas”.

También, recomendó como medidas para contrarrestar la propagación del coronavirus “el uso del cubrebocas en espacios cerrados” y quienes puedan “se queden en casa”, laven las manos constantemente y usen el estornudo de etiqueta.

“El propio uso del cubrebocas particularmente en espacios cerrados donde no se puede conservar la sana distancia es un elemento que puede ayudar en retener las partículas líquidas que son las que tienen el virus ya sea en aerosol o en gotículas, a partir del aparato respiratorio de quien está infectado, son medidas útiles que deben complementarse”.

Aseguró que una de las grandes lecciones que ha dejado la enfermedad de coronavirus en México es que se deben tener sistemas de salud públicos, gratuitos y que estén mínimamente coordinados para hacer frente a las pandemias.