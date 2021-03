México no está exento de un tercer repunte de Covid: AMLO

Escucha la nota:



Aunque van a la baja contagios y decesos por el Coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que México no está exento de que nos afecte un tercer repunte de la epidemia y una nueva crisis económica.

“afortunadamente va disminuyendo la pandemia, va bajando. Nos afectó mucho, lo más grave fue la pérdida de vidas humanas, que estamos resintiendo todavía. Hay que cuidar, no confiarnos para que no venga una tercera ola. Hay que cuidarnos, todavía no ha terminado la pandemia… Y si le puedo decir al pueblo de México que no van a faltar las vacunas y que pronto van a estar vacunados los mexicanos, eso va bien, pero de todas maneras hay que cuidarnos”, enfatizó el primer mandatario mexicano.

“Lo mismo en la economía; nos afectó (la epidemia), se cayó la economía. Estamos creciendo, nos estamos recuperando, pero no confiarnos porque, no por situaciones nuestras, eso sí lo puedo garantizar, pero por cuestiones externas, no estamos exentos de que se pueda presentar una nueva crisis económica y tenemos que estar preparados”, alertó el Jefe del Ejecutivo federal.

—“¿Una recesión?”, se le cuestionó.

—“No quiero adelantar nada, pero no confiarnos, siempre actuar con cautela para evitar que las crisis sigan empobreciendo a nuestro pueblo, evitarlo, evitarlo; eso es lo que estamos haciendo”, subrayó.

El presidente de la República aseguró que al momento “vamos muy bien en la parte económica, vamos recuperando empleos, va creciendo la economía, vamos bien, pero vamos a llegar a la normalidad Y vamos a seguir pendientes, nos vamos a echar las campanas al vuelo y actuar con actitudes triunfalistas, no, prudencia, mantener finanzas sanas, no gastar más de lo que se tiene de ingresos para no tener problemas en el caso de que se presente una crisis externa en lo económico”, remarcó.

En esa línea el Jefe del Ejecutivo mexicano criticó que pasados gobiernos permitieron que los estados “se endeudaran sin límite. La Secretaría de Hacienda les permitía, es más, alentaba que contrataron obras con costos financieros elevadísimos porque los que estaban atrás de la construcción de esas obras eran políticos o contratistas influyentes y entonces, una obra que costaba 100 millones la pagaban en mil millones. Comprometieron sus participaciones federales, hay estados que tienen que estar pagando obras que se hicieron hace 10 años con tasas de interés usureras, elevadísimas”, recriminó.

“Lo peor”, apuntó López Obrador, es que algunos gobiernos estatales “le siguieron con las mismas prácticas, aún sin la autorización del Congreso, no solicitando créditos de largo plazo, pero si de corto plazo y destinando recursos de la salud y de la educación para otros propósitos… Sí se requiere una reforma fiscal en esta materia”, advirtió el mandatario mexicano.

Al preguntarle sobre las pautas que se establecerían, el presidente de México habló de la honestidad, “porque si no, es un barril sin fondo, no es cosa de que tengan más dinero, no sólo el problema es la falta de presupuesto, el problema es la corrupción, entonces hay que limpiar, que haya honestidad y austeridad”.

Al reiterar que con honestidad y austeridad se puede contar con más presupuesto, sin aumentar impuestos, sin gasolinazo y sin endeudarse, el primer mandatario mexicano adelantó que el país va a tener ingresos adicionales.

“Según el secretario de Hacienda Arturo Herrera, aunque en esto, sólo en esto, soy conservador, pero según el secretario de Hacienda, —que sin duda es liberal— está calculando que vamos a recibir 300 mil millones de pesos adicionales, y hay una parte de ese dinero que es participable (para las 32 entidades federativas). Es una buena noticia”, remarcó.

La distribución de esos recursos a los estados se haría una vez que “se haga realidad” que se obtendría ese excedente en la venta del crudo; “hay que actuar de manera precavida y evitar los excesos, afortunadamente va disminuyendo la pandemia”, concluyó el presidente López Obrador.