México no está comprando vacunas ‘de segunda’: Hacienda

México no está comprando vacunas contra el COVID-19 “de segunda”, aclaró el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera.

Al participar en la reunión plenaria virtual de los diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC), el funcionario federal afirmó que los antídotos adquiridos tienen nivel de eficacia superior a 94 por ciento.

“Primero, nosotros no estamos comprando vacunas de segunda. Hay y de hecho estamos, déjenme decirlo súper claramente, no compramos vacunas de segunda. La mayor parte de las vacunas, por ejemplo las de la influenza, que nos aplicamos, que yo mismo me apliqué este año, tienen un nivel de eficacia de entre el 40 y el 50 por ciento. Todas las vacunas que nosotros hemos, estamos en el proceso de contratar, tienen niveles de eficacia superiores al 94 por ciento”, apuntó.

Aseveró que en el mercado internacional, hay una vacuna cuyo fabricante no especificó, que tiene eficacia del 65 por ciento, pero México no la está adquiriendo, porque está centrado en conseguir las dosis de mejor calidad.

Afirmó que la estrategia del país para enfrentar la pandemia, es adquirir el mayor número de vacunas en el menor tiempo posible.

Si se abre la posibilidad de ampliar contratos para la compra de los antídotos, apuntó, se hará el esfuerzo necesario para destinar los recursos necesarios.

“Nos sentimos razonablemente cómodos, por supuesto que querríamos más, con cómo están operando los contratos. Esto es algo que está evolucionando todos los días, algunas vacunas están moviéndose más rápido que otras, lo que nosotros estamos asegurándonos es que tanto en materia de salud como presupuesta, no hay ninguna prioridad más alta para el gobierno, que asegurar que tenemos vacunas lo más pronto posible”, expresó.

“Si surgiera algo como Sputnik o si alguna de estas farmacéuticas pudiera ampliar el volumen de los contratos, nosotros vamos a hacer el esfuerzo para asegurarnos que los vamos a proveer de recursos suficientes”, agregó.

Indicó que el Ejecutivo Federal planeó una estrategia de cobertura en materia de vacunas, firmando convenios con algunas farmacéuticas, sin tener la certeza sobre la producción de las dosis, sino esperando que ese proceso fuera exitoso para los distintos proveedores.

Hubo éxito, dijo, porque una de las principales vacunas comprometidas a través de contratos, fue la primera en ser aprobada por las autoridades sanitarias internacionales y nacionales.

Recalcó que se han hecho tratos con cuatro instancias, Pfizer, AstraZeneca, CanSino y el mecanismo Covax, para cubrir a un universo de 113 millones de personas, en caso de que la estrategia resulte exitosa.

En paralelo, dijo, se está negociando la compra de dosis de vacunas Sputnik, para 12 millones de personas más; mientras que las vacunas Covax comenzarán a llegar al país en abril próximo.

En cuanto a la recuperación económica, la comparó con una carrera de autos: mientras más vacunas se compren y se apliquen, la dinámica económica mejorará.

El secretario Herrera Gutiérrez aseguró que se tomaron medidas que han resultado fructíferas para enfrentar la pandemia, conforme a las circunstancias particulares del país.

Entre otras acciones, recordó, se promovió la reestructuración de créditos para la población; se destinaron 25 mil millones de pesos para microcréditos; en el mes de junio inició la reapertura parcial de algunas actividades económicas; se invirtió en la contratación de más personal médico; y se adelantó la entrega de apoyos sociales a beneficiarios como adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes.