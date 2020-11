México llega a 997,393 casos y suma 97,624 muertes por Covid

Señalamientos en la calle Madero del Centro Histórico de la Ciudad recuerdas a cientos de capitalinos que transitan por ahí, la invitación a guardar sana distancia y no bajar la guardia en medidas preventivas para evitar el contagio y propagación de la Coronavirus / Cuartoscuro

México registró 97 mil 624 muertes y 997 mil 393 contagios por Covid-19, de los cuales la Secretaría de Salud notificó, en el último día, 568 defunciones y 5 mil 558 casos.

A nivel nacional se tienen a 50 mil 552 enfermos con síntomas en las últimas dos semanas, de los cuales 10 mil 252 están hospitalizados y 2 mil 941 requieren de un ventilador mecánico para respirar.

Del total de camas de hospital del país, el 35 por ciento están ocupadas con pacientes con Covid, pero este porcentaje incrementa a 80 por ciento en Durango, a 78 por ciento en Chihuahua y a 69 por ciento en Coahuila.

En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, indicó que la epidemia activa de coronavirus es de 4 por ciento, por lo que no tiene sentido que se sigan sumando los contagios y fallecimientos “porque siempre habrá más casos”.

“Si seguimos sumando contando casos siempre va haber más casos… Que quiere decir que se sumen los casos, y se sumen los casos y se sumen los casos, la persona que estuvo enferma… Ya se recuperó, sigue siendo relevante en términos de la epidemia hoy, no, porque ya no es una persona enferma… Quien desafortunadamente perdió la vida ya no es una persona enferma, aunque muy lamentablemente la razón es que falleció”.

Además, señaló que se tienen 377 mil 223 sospechosos de Covid, pero solo 75 mil 159 tendrán posibilidad de obtener un resultado, al resto no se le tomó una muestra o la prueba que se les tomó no fue manejada con cuidado y no se pudo diagnosticar.

López-Gatell dijo que se tienen 15 mil 580 muertes sospechosas de coronavirus, de las cuales solo 578 tienen posibilidad de resultado y 10 mil 748 no obtuvieron acceso a una muestra.