México goza como nunca de libertad de expresión: Jesús Ramírez

Escucha la nota:



Hoy en México, como nunca se goza de libertad de expresión, el gobierno ya no persigue periodistas ni medios de comunicación y es respetuoso de las libertades, afirmó el coordinador de Comunicación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez.

Al participar en el seminario sobre Desinformación y libertad de expresión en el México contemporáneo, el vocero del gobierno mexicano señaló que ahora ya no se compran lealtades de los medios de comunicación tradicionales a través del presupuesto en publicidad.

Información relacionada: Despiden familiares, amigos y periodistas a Israel Vázquez

“El gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador es un gobierno absolutamente democrático y respetuosos de las libertades y como nunca gozamos de una libertad de expresión porque el poder políticos no está persiguiendo a periodistas ni a medios”, expuso.

Agregó que sí se redujo el presupuesto público de publicidad hacia los medios porque era una distorsión impropia de un desvío de recursos a través del cual los gobiernos en torno compraban prestigio y la agenda de los medios, “eso se acabó, no hay más ese uso manipulado del presupuesto”.

Indicó que no ya no hay uso manipulado del presupuesto y ahora los medios de comunicación son profundamente críticos con el presidente de la República porque están conscientes de que no se les va a perseguir y no se les va a encarcelar ni censurar.

Al hablar del problema de la desinformación en el país, mencionó el surgimiento de nuevas herramientas en las redes sociales que han generado la infodemia, y admitió que existen ejércitos de bots que están generando campañas de odio contra el gobierno de México.

Afirmó que ese tipo de información a veces es financiada por actores políticos que intentan influir en la opinión pública, aunque reconoció que eso es parte de la democracia y libertad que hoy vive el país.

Dijo que el gobierno de México tiene una estrategia para contrarrestar las campañas de desinformación implementando las conferencias mañaneras del presidente donde se rinde cuentas a los ciudadanos.

Uno de los grandes pendientes, dijo, es la persecución y el asesinato de periodistas, aunque dejó en claro que esto no viene de parte del gobierno o del Estado sino del crimen organizado y poderes facticos.

“En el caso de la libertad de expresión, tenemos un pendiente que es la persecución y el asesinato de periodistas pero no por el gobierno o el Estado mexicano sino por poderes facticos como el crimen organizado, ayer se daba un dato de que México es el país este año donde más violencia se ejerció contra los periodistas”, remarcó.