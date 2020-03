México, en sentido contrario a acciones globales para enfrentar Covid-19: PRD

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró, al participar en la reunión virtual de las principales potencias mundiales reunidas en el G-20, que va en sentido contrario a las acciones que están emprendiendo las naciones afectadas, al resistirse a emprender medidas fiscales que permitan enfrentar los efectos económicos del coronavirus, advirtió la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mónica Almeida.

México está alejado de la realidad, lamentó la congresista, al recordar que las potencias del mundo acordaron emprender acciones para minimizar el daño social y económico de la pandemia, al destinar en suma, más de cinco billones de dólares, a lo cual se sumarán facilidades fiscales y programas de garantía.

La diputada Almeida López reiteró que en sentido contrario, el presidente López Obrador y la Secretaría de Hacienda, insisten en no otorgar estímulos fiscales.

“México está alejado de la realidad que viven los demás países integrantes del G20 y de los acuerdos tomados en dicha reunión, ya que nuestro presidente en días pasados aseguró que ante la emergencia del coronavirus no habrá reducciones en los impuestos o estímulos fiscales adicionales, teniendo la misma política fiscal, que antes de la pandemia nos trajo una recesión económica”, dijo.

Subrayó que esa posición difiere de la que han tomado otras naciones para paliar los efectos del Covid-19 y que apuntan en sentido correcto.

Consideró que apostar a los programas sociales de entrega de recursos a grupos vulnerables de la población es insuficiente y representa “un parche temporal que terminará por dirigir las economías familiares y la del país a su desplome completo”.

Señaló que el Gobierno Federal debe presentar el diagnóstico económico frente a la pandemia, a fin de compararlo con el de los países del G-20 y ajustar el rumbo en las decisiones para “salir del bache financiero” y superar la emergencia sanitaria.

También criticó el discurso del Ejecutivo Federal en el que se desdeña la opinión y recomendaciones de expertos tanto en salud como en finanzas, y se apele a que las familias mexicanas serán las que sacarán adelante al país en la emergencia.

Lo anterior, solo muestra que no hay una estrategia política, económica ni en materia de salud para enfrentar adecuadamente la pandemia.

El gobierno no quiere otorgar estímulos fiscales, no quiere reducir los precios de las gasolinas, tampoco pretende apoyar al sector empresarial para mantener el empleo y no hay acciones en el ámbito energético encaminadas a reactivar la economía interna, recriminó.

Tampoco han sido atendidas las peticiones hechas desde distintos sectores políticos y económicos, agregó la diputada perredista, para redireccionar parte de los recursos destinados a obras como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Nuevo Aeropuerto en Santa Lucía, que por el momento se requieren con urgencia en el sector salud y para apuntalar la economía nacional, denostó.