México cuenta con reservas, no se necesitan créditos: AMLO

“Son 192 mil 606 millones de dólares de reservas. No necesitamos créditos y tampoco es usar reservas y endeudar al país”, apuntó el presidente.

México cuenta con reservas de 192 mil 606 millones de dólares por lo que no se necesita adquirir créditos ni aumentar la deuda pública pese a la crisis derivada del Coronavirus, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al subrayar que el Banco de México (Banxico) ha aumentado las reservas y ha mantenido las finanzas públicas sanas.

“Son 192 mil 606 millones de dólares de reservas. No necesitamos créditos y tampoco es usar reservas y endeudar al país. No dejarle la carga a las nuevas generaciones, ya que mas deuda es pagar más intereses y restar recursos para el pueblo de México”, apuntó López Obrador.

En ese sentido, el primer mandatario indicó que bajo su gestión se gobierna para todos pero tienen preferencia los más “necesitados” pese a los señalamientos que acusan a su régimen de querer instaurar “el comunismo”.

Información relacionada: INE decidirá sobre elecciones en Coahuila e Hidalgo: AMLO

En esa línea rescató los dichos del papa Francisco, que “defender al pobre no es ser columnista, es el centro del evangelio”.

Su administración, dijo el primer mandatario, impulsa cambios porque “ya no podía seguir el gobierno secuestrado, tomado, al servicio de una minoría y dandole la espalda al pueblo”.

“Son nuevas reglas. Por eso tenemos presupuesto, por lo que no podemos decir que haga falta una cama, no faltarán los medicamos y vamos atender a la gente porque no hay Corrupción”, finalizó López Obrador.