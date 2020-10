México cerca de las 80 mil defunciones por Covid-19

México registró hasta este domingo 79 mil 88 muertos y 761 mil 665 contagios por Covid-19, de los cuales la Secretaría de Salud notificó en el último día 208 defunciones y 3 mil 712 casos.

En conferencia de prensa, Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud, indicó que se tiene una epidemia activa de 4 por ciento, que representa 37 mil 454 enfermos de coronavirus con síntomas en las últimas dos semanas, de los cuales 7 mil 254 están hospitalizados y 2 mil 401 cuentan con un respirador mecánico que les sirve para respirar.

El especialista señaló a la población que el próximo 18 de octubre se tendrán elecciones en Coahuila e Hidalgo por lo que llamó a quienes asistan a votar a realizarlo con todas las precauciones como el uso de cubrebocas, higiene de manos y sana distancia.

Además, señaló que a en todo el país se tienen a 35 mil 294 personas sospechosas con posibilidad de resultado de Covid, 97 mil 303 no tienen posibilidad de obtener un resultado porque su prueba se no llegó a un laboratorio o no se tomó de forma adecuadas y existen 189 mil 288 sospechosos sin muestra de diagnóstico por coronavirus.

En el país se tiene un 26 por ciento de ocupación de camas de hospital con enfermos de Covid-19, pero el porcentaje aumenta a 51 por ciento en Nuevo León, a 44 por ciento en Nayarit y a 43 por ciento en la Ciudad de México.