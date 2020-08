México carece de un verdadero sistema de justicia: OSC

Escucha la nota:



Representantes de organizaciones de la sociedad civil reprocharon la falta de voluntad política de las autoridades para avanzar en el esclarecimiento de los 74 mil 694 casos de persona desaparecidas.

Al participar en la mesa de discusión “Investigación criminal: un plan para que 70 mil personas vuelvan a casa”, el especialista en derecho penal Jacobo Dayán afirmó que nuestro país carece de un verdadero sistema de justicia para el esclarecimiento de la desaparición de personas, y de ello dan cuenta, dijo, casos como los de Javier Duarte y José Antonio Yepez Ortiz, “El Marro“.

Indicó que la administración de Andrés Manuel López Obrador no tiene la intención de resolver estos casos, pues su única obsesión es el caso Ayotzinapa.

“No tenemos un sistema ni de justicia, de verdad, ni de reparación, ni de búsqueda, lo que tenemos es un pegote de instituciones ordinarias que no funcionan. El caso de Javier Duarte no está siendo investigado por las desapariciones, ni las ejecuciones en Veracruz. “El Marro“ fue detenido, no está siendo procesado por los cientos o miles de personas desaparecidas y asesinadas en Guanajuato, lo único que tenemos en el país es la obsesión por resolver el caso Ayotzinapa, eso es lo que tiene este gobierno y la Subsecretaría de Gobernación que tendría que cambiar su nombre por Subsecretaría para resolver el caso Ayotzinapa. No tenemos la intención de resolver los fenómenos de desaparición”.

Por su parte, la directora de México Evalúa, Edna Jaime, lamentó que el tema de la desaparición de personas no forme parte de la agenda de López Obrador.

“El primero si es un reto político, pensamos que estaría en la agenda de este gobierno cuando el presidente empezó a reunirse con colectivos de víctimas, pensamos que la atracción de estos colectivos estaba llamando la atención del presidente entrante. Yo creo que entendió la complejidad y el presidente decidió desviar su camino, no consideró que esté en los temas prioritarios del presidente de la República”.

Por su parte, Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, insistió en la necesidad de impulsar una reforma a la Ley General de Desaparición, ello con el fin de dotar a las comisiones de atribuciones como intervenciones en materia forense y beneficios por colaboración eficaz, entre otros.