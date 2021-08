México, cerca de recuperar los empleos perdidos durante pandemia

Escucha la nota:



En los próximos meses, México habrá recuperado el millón y medio de empleos que se perdieron a raíz de la pandemia de Covid, informó Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social.

Durante la inauguración de la Feria Nacional de Empleo 2021 en la alcaldía Iztacalco, la funcionaria destacó que México está a 150 mil empleos de alcanzar el número de trabajadores formales registrados ante el Seguro Social que había previo a la pandemia.

“Estamos en cerda de 150 mil empleos formales como inició la pandemia, hay 20 millones y medio de trabajadores inscritos al IMSS, un millón y medio de empleos se perdieron y esperamos en los próximos dos meses haber recuperado los empleos perdidos”, declaró.

La estrategia será distinta ante la tercera ola Covid

En tanto, el Secretario de Gobierno, Martí Batres, destacó que frente a la nueva oleada del Covid-19, la estrategia de protección sanitaria será distinta, no estará centrada en cerrar la economía o cerrar las empresas, “ya no puede ser, esa no será la estrategia, vamos a cuidar a las empresas y a cuidar el empleo”.

“La nueva estrategia está centrada en la vacunación universal, la higiene, la sana distancia física, el uso de cubrebocas, la sanitización de instalaciones, el uso de espacios abiertos, la ventilación en los centros de trabajo, es decir, son otras medidas las que se tienen que aplicar. No promoveremos desde el Gobierno de la Ciudad el cierre de la economía ni el cierre de los trabajos, vamos a cuidar el empleo, los trabajos y las empresas, que es una prioridad”, enfatizó.

70 empresas participan en la Feria Nacional de Empleo

Por su parte, la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Soledad Aragón Martínez, resaltó que la Ciudad de México ya presenta signos de recuperación del empleo, pues Julio cerró con un saldo positivo de más de 10 mil fuentes de trabajo creadas.

La funcionaria detalló que en la Feria Nacional de Empleo 2021 participan 70 empresas que ofrecen cerca de 9 mil plazas vacantes y se espera que en la Ciudad participen cerca de 5 mil personas buscadoras de empleo.