Mexicanos Primero pide a la SEP hacer frente a emergencia educativa

Mexicanos Primero respondió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre sus argumentos en torno al aprendizaje escolar y le pidió hacer una distinción entre “esfuerzo y logro” respecto al programa Aprende en Casa y convocó a las autoridades a encontrar soluciones que permitan enfrentar esta “emergencia educativa”.

A través de un comunicado la organización recordó que dio a conocer los primeros resultados de una investigación que muestra la realidad de las barreras y las pérdidas en el aprendizaje que enfrentan niñas, niños y jóvenes y los retos que deberán atender los docentes en el regreso a las actividades presenciales.

La SEP respondió señalando el alcance de más transmisiones por televisión y la entrega de cuadernillos y aún cuando Mexicanos Primero reconoció el esfuerzo “de producción y transmisión”, aclaró que los hallazgos se refieren a los resultados de este programa.

En Mexicanos Primero rechazamos las justificaciones de la @SEP_mx e invitamos a los funcionarios a distinguir entre logro y esfuerzo https://t.co/wF8Hf61Icc — Mexicanos Primero (@Mexicanos1o) May 28, 2021

“La pérdida de aprendizajes es un fenómeno mundial, así como los riesgos acrecentados de ausencia y abandono permanente, que han sido reconocidos por INEGI, UNICEF y multitud de organizaciones que han realizado estudios sobre la situación presente de la infancia y su educación. Lo que niñas, niños y jóvenes de México necesitan son resultados, no justificaciones”, agregó.

Además aseguró que este estudio no quiere culpar a alguien en particular, pero la gravedad de la situación de atraso educativo “invita a generar el acuerdo más amplio posible” para hacer frente a la emergencia educativa.

Mexicanos Primero detectó que el 79.9% de estudiantes de entre 10 y 15 años no sabe hacer divisiones simples y más del 60% no comprende textos de 4º grado de primaria; el 92% de niños, niñas y jóvenes dicen que les preocupa que suceda algo malo en su familia; 65% dice tener miedo; 31% no se sienten seguros; 2.4% de los menores encuestados dicen que se odian a sí mismos y 16% contestó que nadie los quiere, entre otros indicadores.