Mediática y populista “rifa” del avión presidencial, asegura Xóchitl Gálvez

El anuncio hecho por el Presidente de la República, sobre la rifa del avión presidencial que no pudo vender en Estados Unidos, muestra la absoluta falta de seriedad por parte del Gobierno Federal, reclamó la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez.

En su característico tono coloquial y directo, la legisladora cuestionó qué podría hacer una persona que pudiera llegar a comprar el boleto ganador.

“¿Qué fregados haces con el avión?”, apunto.

“Y el cachito… a ver, me parece que nos tenemos que poner ya serios en este gobierno, de verdad. O sea, te ganas el avión, ¿qué fregados haces con un avión? O sea, o sea, todo es populismo, que el Presidente acepte que ese avión se debe y que lo que nos van a pagar por el avión se le tiene que pagar a la arrendadora financiera”, dijo.

Al reiterar su llamado a la seriedad al Ejecutivo Federal y dejar de poner en la opinión pública temas “mediáticos y populistas”, con el fin de distraer la atención de crisis como la que se vive con las fallas del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Gálvez Ruiz remarcó, también en su particular estilo, que el avión presidencial no puede ser rifado ni se pueden hacer promesas con los recursos a obtener, porque el gobierno ni siquiera ha terminado de pagarlo.

“¿Qué tal si no se vende el boleto que se ganó el avión?, otra vez el problema, van a lucrar con… No se si lo puedas rifar, porque no es de ellos. No es tuyo el avión, o sea ¿cómo vas a rifar algo que no es tuyo?”, planteó.

Para ejemplificar la situación, pintó una estampa cotidiana para quienes hacen compras a plazos.

“Es como voy saco en Elektra una tele y la pongo a rifa, ¿no? A ver, me va a decir Elektra, oye espérate, yo tengo la factura. ¡No tenemos ni la factura del avión! O sea, para mí de entrada la rifa me parece inviable, porque no tenemos la factura del avión”, insistió.

En la conferencia en Palacio Nacional de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había distintas opciones para deshacerse de la aeronave adquirida a finales del gobierno del ahora expresidente Felipe Calderón, y como una de las alternativas refirió a la venta de seis millones de boletos de lotería, con precio de 500 pesos por boleto, donde el premio a ganar, es ese artefacto.

También refirió que se podría vender en partes, o bien, ponerlo en renta, bajo la dirección y administración de la Fuerza Aérea.