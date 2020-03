‘Me duele no poder saludar de mano o besar por la sana distancia’: AMLO

Escucha la nota:



Al confirmar su gira por Bahía de Banderas, Nayarit; San Luis Colorado, Sonora; Mexicali, Baja California, y Badiraguato, en Sinaloa para este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que realizará “supervisión de obras” en actos que no congregarán a más de 100 personas, frente a la declaratoria de la fase dos de la pandemia del Coronavirus ante los contagios comunitarios de la enfermedad.

“Para mis malquerientes, decirles que voy a supervisar obras que estamos llevando a cabo porque no quiero que se detengan las obras. Eso significa desempleo, eso significa afectar la economía de la gente y son obras importantes que estamos llevando a cabo… no va a haber concentración, voy a estar con los técnicos y con las autoridades”, indicó el primer mandatario.

El Jefe del Ejecutivo ofreció disculpas a sus seguidores, “me duele que no pueda saludar de mano o besar por la sana distancia; no lo vayan a tomar a mal”, comentó López Obrador quien ha organizado a un equipo de colaboradores quienes recibirán peticiones de la gente.

Luego de las críticas que recibió este fin de semana por las imágenes que solo subió a su página de Facebook donde sentado frente a platillos y viandas regionales pidió a sus seguidores no dejar de acudir a los restaurantes, aún en medio de la propagación del Coronavirus, López Obrador señaló que “ahora se me acusa… Porque no ir, si no está prohibido. Que no nos salga más caro el remedio que la enfermedad”, justificó.

“Estamos buscando cuidar la economía, sin decir que no nos importa la salud; estamos cuidando que no sea mayor el deterioro económico y buscar recuperarnos pronto, pensar en la normalidad con las medidas que vamos a tomar que no necesariamente serán las mismas medidas tomadas en otros tiempos de crisis que se han prestado a la corrupción. Esas también son presiones porque quisieran que soltáramos el gasto” finalizó el presidente de la República.