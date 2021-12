MC no respaldó rechazo a demandas de trabajadores de San Lázaro

En la Cámara de Diputados, todos los integrantes del Comité de Administración, excepto del Movimiento Ciudadano (MC), firmaron el acuerdo en que se rechazó la solicitud del Sindicato del recinto, de recibir apoyo para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), sobre algunas prestaciones de fin de año, como el aguinaldo.

El coordinador de MC, Jorge Álvarez, dejó en claro que su fracción parlamentaria no firmó ese acuerdo, como lo aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira.

Lo que su fracción sí respaldo, abundó el congresista, fue que la Cámara eliminara el tope al “salario” del personal de Seguridad y Resguardo, que era de 14 mil pesos mensuales, con el fin de darles una remuneración digna.

“Los trabajadores de la Cámara tienen 25 años, la austeridad se ha hecho en ellos, porque los diputados vías las subvenciones y las prerrogativas a los grupos parlamentarios tienen mecanismos de compensación que nunca pierden”, subrayó.

No a las aportaciones extra a diputados

Álvarez Maynez agregó que, si para este fin de año la Cámara decidió otorgar una cantidad extraordinaria a los diputados federales, para que el pago del ISR no afectara sus percepciones finales, su bancada lo rechazaría.

No obstante, matizó al agregar que su fracción aceptará y recibirá toda cantidad y asignación económica que esté debidamente contemplada en la ley.

Cámara no puede pagar el ISR de trabajadores: PRI

En tanto, el coordinador de la bancada priísta, Rubén Moreira aseveró tajante que la Cámara no puede cargar con el pago del ISR de los trabajadores, porque ese gravamen aplica a la generación de riqueza.

Negó que a los diputados federales se les haya beneficiado con una cantidad extra para cubrir sus impuestos y así evitar que su aguinaldo de 40 días, se viera afectado este 2021.

“Que no se le puede pagar a los trabajadores el impuesto, porque ese impuesto su razón de ser es la generación de una riqueza y… a nosotros no nos pagan, nosotros pagamos nuestros impuestos, no, no, no, nosotros no. en todo caso, se lo regresa a la Federación”, insistió.

El Anexo 23.3.4 del Presupuesto 2021, referente a la remuneración total anual neta de los diputados federales, indica que éstos recibirían en total en el año, una percepción bruta anual, antes de pagar impuestos, de un millón 559 mil 415 pesos.

Restando la retención del ISR por 408 mil 677 pesos, operación a cargo de la Cámara, recibirían en el año una remuneración total anual neta, un millón 150 mil pesos.

Aunque el documento muestra en “blanco” el renglón correspondiente al Aguinaldo de los diputados federales, marca que su “Gratificación de fin de año” sería de 140 mil 504 pesos.