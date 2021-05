MC exige a AMLO sacar las manos del proceso electoral

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Dante Delgado, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que saque las manos del proceso electoral y aseguró que el titular del Ejecutivo es hoy la mafia del poder.

En una sexta carta enviada al presidente López Obrador, el legislador por Movimiento Ciudadano destacó que, aunque el titular del Ejecutivo siempre declara que no es igual a presidentes anteriores, se comporta de la misma forma, usando el poder con fines facciosos y a las instituciones para perseguir a quien difiere con él.

Señaló que está interviniendo en un campo que le está vedado, incurriendo en abuso de poder, pues se encuentra desesperado, aturdido y desquiciado, actuando como jefe de pandilla, por la caída de Morena en las preferencias electorales y el crecimiento acelerado de MC.

Dante Delgado afirmó que es evidente la motivación política del comunicado en el que la FGR anuncia una investigación contra el candidato de MC al gobierno de Nuevo León, Samuel García.

En este sentido, convocó a la Fiscalía a resistir los embates del presidente López Obrador y actúe a la altura de la responsabilidad que tiene por ley y sea un instrumento de la justicia, no al servicio del poder en turno.

Por otro lado, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta acusó a la Unidad de Inteligencia Financiera de actuar de acuerdo a las instrucciones del Ejecutivo, que, dijo, la usa como “espantapájaros”.

No obstante, advirtió que con MC no va a poder y en Nuevo León se va a topar con pared, pues no permitirá que, con ejercicios facciosos de poder, arrebate Nuevo León como a él le arrebataron la presidencia en 2006.

En su misiva, Dante Delgado advirtió que el presidente ha decidido mantenerse firme en la decisión de llevar a México a un pasado ominoso, retrógrada, autoritario y antidemocrático, cuando el país necesita un titular del Ejecutivo que se dedique a trabajar y dar resultados.

Indicó que utiliza de manera facciosa el poder presidencial para manipular a sus aliados en el Poder Legislativo, pero aseguró que no permitirán la captura del Poder Judicial.