Mayoría y oposición reparten culpas al discutir política social de AMLO

En la Cámara de Diputados, la Glosa del Tercer Informe de Gobierno relativa a la política social del país, se convirtió en una nueva ronda de reclamos y acusaciones mutuas entre los congresistas de oposición y mayoría, en contra y en defensa de las acciones del Ejecutivo Federal en la materia.

Los señalamientos por el incremento en la pobreza, la desaparición de fondos y fideicomisos, así como el reparto de dinero a través de pensiones y becas a determinados grupos de la población fueron los asuntos centrales.

La discusión se encendió, cuando la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala presentó su balance sobre la política social.

La gritería de los congresistas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados contra Zavala Gómez del Campo prácticamente apagaron su voz.

Tras reclamar que los legisladores que salieron en defensa del Presidente de la República y su política social ni siquiera la dejaron hablar, a gritos, la extitular del DIF Nacional a gritos, intentó hacerse escuchar.

En el país sí hay una “4 T” pero de “tragedia y si algo se incrementó en últimos tres años, fue la pobreza, recriminó la integrante de la bancada del PAN.

“Pues no me dejaron ni hablar. Son muchos los temas, muchos los temas que podemos nosotros reclamarles. La realidad ha rebasado al gobierno y lo que estamos viviendo no merece la palabra transformación, si hay una T, es de tragedia. Estamos aquí, estamos aquí unida la oposición para devolverle la esperanza a nuestro pueblo”, sentenció.

Como respuesta, desde las curules de la mayoría en el recinto se escuchó el insistente coro “ABC, ABC”, ello, en referencia a la presunta responsabilidad de familiares suyos, en la tragedia provocada por el incendio registrado en la Guardería que llevaba ese nombre, ubicada en Hermosillo, Sonora.

La también esposa del expresidente Felipe Calderón se quejó de que la gritería de morenistas y aliados no le permitió exponer sus ideas sobre la política social del actual gobierno que insistió, sólo ha logrado incrementar el número de personas en pobreza.

“Solo en el 2020, 3.8 millones de mexicanos han engrosado las filas de la pobreza, no optaron por los votos y regalaron ustedes el dinero de todos los mexicanos para crear una maquinaria electoral. Empobrece más en la medida que ha quitado las oportunidades, aumenta la pobreza porque con sus proyectos cargados de prejuicios ideológicos, afectan al medio ambiente, que carecen de viabilidad como la Refinería de Dos Bocas”, apuntó.

También subrayó la pérdida de más de 11 millones de empleos y el cierre de cientos de miles de empresas, a causa de la pandemia y la falta de apoyo del Ejecutivo Federal al sector productivo.

Mientras la legisladora hablaba en Tribuna y por alusiones personales, desde su curul, en la transmisión del Canal del Congreso, el circuito cerrado de televisión en la Cámara de Diputados y las cuentas en redes sociales del recinto, el sonido subía y bajaba conforme se desarrollaban los hechos.

A volumen bajo mientras la integrante de la fracción albiazul respondía, y a volumen alto, cuando la mayoría gritaba en su contra la consigna: “Es un honor estar con Obrador”.

Los morenistas también se acercaron en distintas ocasiones mientras Zavala ocupaba la Tribuna, donde le mostraron pancartas de repudio.

A las críticas de los panistas durante la Glosa del Tercer Informe, incluso a las referencias sobre la invitación de los presidentes de Cuba y Venezuela, a la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en el país y las fiestas patrias, morenistas y petistas reviraron.

“Una palabra para responder a quien aquí hizo uso de la Tribuna a nombre del Partido Acción Nacional: VOX, VOX, VOX, VOX, VOX, y luego, no tener el valor de mantenerse y decir, salir a decir que se equivocaron”, atajó la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, al dirigirse al diputado panista Riult Rivera, que repudió la invitación a “dictadores”.

La legisladora defendió la política social del Ejecutivo, al acusar a la actual oposición de dolerse, por la pérdida de privilegios.

“Nosotros no saldremos a decir que nos equivocamos. Lo que la gente les dijo claro y fuerte el 6 de junio, es que ganamos, ganamos, ganamos, ganamos el país, las gubernaturas más importantes, ganamos la Cámara y esta política social, funciona. Pareciera que lo que les duele a los priístas y panistas es que el dinero ya no pasa por sus manos”, recriminó Aguilar Gil.