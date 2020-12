Mayoría quiere dar fast track a reforma a Banxico, alerta oposición

Legisladores de mayoría y oposición, mostraron que el tema no genera consenso y entre ellos, presentaron opiniones encontradas.

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, legisladores de oposición alertaron sobre los riesgos de la reforma a la Ley del Banco de México, aprobada por el Senado de la República, así como la intención de la fracción mayoritaria, de avalar en “fast track” el proyecto, el próximo lunes 14 de diciembre.

Al participar en una reunión virtual con el gobernador del Banco Central, legisladores de mayoría y oposición, mostraron que el tema no genera consenso y entre ellos, presentaron opiniones encontradas.

*Información relacionada: Reciben en San Lázaro petición para avalar Ley de FGR

La presidenta de la Comisión indicó que ese día, habrá una nueva reunión de análisis en la materia, con la Asociación de Bancos de México (ABM).

Sin embargo, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Saul Huerta, pidió integrar a la orden del día de la convocatoria respectiva, la dictaminación de la minuta senatorial, con lo que confirmó la intención de su bancada de sacar de manera exprés la reforma.

En contraparte, su compañero de bancada y presidente de la Comisión de Infraestructura, Ricardo Exsome, pidió que el tema se discuta con el debido detenimiento y si tiene implicaciones de corte legal internacional para México, antes de aprobar la minuta senatorial se debe contar con la opinión de actores como el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Creo que una decisión tan importante merece una mayor reflexión, merece un poco más de análisis, hay más actores involucrados. Si estamos pensando qué piensan los países extranjeros habría que involucrar al canciller también, cuál es la opinión del canciller y lo peor es que pudiéramos tomar una decisión a la ligera, muy rápido y que trajera consecuencias que no fueran las deseadas. Entonces creo que, lo dejo a la reflexión y no nos apresuremos”, pidió el diputado Exsome Zapata.

Pero nos parece que este es un tema delicado que requiere mucho más debate, discusión y un fast track como se pretende, no es lo aconsejable ni lo conveniente. Deberíamos citar al nuevo presidente de la Asociación de los Bancos, que va a tomar posesión en marzo, abril, no sé, deberíamos citar a las representaciones de las asociaciones turísticas, a los que tienen las casas de cambio, para confirmar la información y los datos”, alertó el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Ortega.

No se puede legislar “por consigna”, demandó el congresista.

El morenista Marco Antonio Medina y el diputado del Partido Verde (PVEM), Carlos Puente, fueron enfáticos en negar que el proyecto en cuestión busque afectar la autonomía del Banco Central.

También dijeron que se ha exagerado y mentido, así como sobredimensionado, las alertas del propio Banxico, por el riesgo de apertura al lavado de dinero, a través de esa institución, que implicaría la reforma aprobada en el Senado.

Que no se le “eche montón” a la minuta senatorial, solicitó el diputado Medina.

Noe s cierto que se quiera abrir la puerta al “narcoestado”, aseveró el diputado Puente.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), José Isabel Trejo, manifestó que antes de aprobar los cambios en cuestión, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), y su titular, Santiago Nieto, deberían dar opinión sobre el punto particular del riesgo de involucrar al Banco de México en lavado de dinero, al comprar las monedas extranjeras que los bancos no puedan exportar a través de los mecanismos legales de corresponsalías con otras instituciones financieras del exterior.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exsubsecretario de Hacienda, Fernando Galido, subrayó que ningún otro Banco Central en el mundo, ha implementado normas como la que se pretende apresurar en México.

Por el contrario y a favor de la reforma, la diputada priísta Cynthia López Castro, afirmó que las modificaciones son adecuadas, no implican riesgos, no le imponen a Banxico obligaciones contrarias a su mandato, no afectan su autonomía y por el contrario, beneficiarán a los mexicanos radicados en el exterior, que envían remesas al país, incluso en efectivo.

Para cerrar el encuentro, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, quien remarcó que es apresurado sacar adelante el ordenamiento, a dos días del cierre del periodo ordinario, indicó que será la Junta de Coordinación Política la que decida si el tema se programa para dictaminación exprés en comisiones y para su discusión en el Pleno.