Mayoría en San Lázaro resuelve que Fiscal de Morelos no tiene fuero

En la Cámara de Diputados, con votación de apenas 274 votos a favor, 108 en contra y dos abstenciones, se aprobó el “acuerdo” de elaborado por la Sección Instructora de la anterior Legislatura, a través del que se desechó por improcedente, el desafuero contra el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR).

La resolución indica que es inexistente la inmunidad procesal penal federal establecida en el artículo 111 de la Constitución, y en artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Determina notificar la decisión a los promoventes, al inculpado y a la Fiscalía de Morelos.

La Fiscalía General señaló al referido por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y atentar contra el Sistema Nacional de Seguridad.

Para combatir esas acusaciones, el imputado promovió un amparo que se encuentra en vías de resolución.

En el intento de frenar la discusión, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtieron que la Cámara no podía emitir una resolución en ningún sentido, de lo contrario, incurriría en desacato a una orden judicial.

En respuesta, legisladores de la mayoría afirmaron que al aprobar el resolutivo señalado, no se violó ninguna ley.

En calidad de diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el diputado presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, insistió en negar que se esté violentando algún ordenamiento.

Incluso, aseveró que el tema a discusión no es un dictamen, pronunciamiento ni resolutivo, sino un mero “acuerdo de trámite” de la Cámara, basado en una resolución emitida en la Legislatura anterior.

“Donde no se viola el 288, donde no se viola la suspensión, donde estamos ejerciendo nuestra facultad constitucional del artículo 111 y donde estamos cumpliendo lo que establece la Ley de Responsabilidades. No nos asustemos, no nos espantemos, es nuestra obligación, fuimos electos para ejercer las obligaciones que nos marca la Constitución. Fuera de todo el ruido, estamos actuando correctamente, estamos actuando conforme a derecho”, dijo el diputado Gutiérrez Luna.