Mayoría en la Permanente evita comparecencia de Seade; es innecesario, dicen

Escucha la nota:



En la Comisión Permanente del Congreso, en el marco del trabajo en comisiones, la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) echó abajo la propuesta de citar a comparecer al Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade, para que explique el impacto de los “agregados laborales” de Estados Unidos, que realizarían una especie de supervisión en México, con el fin de corroborar que se cumpla ley laboral.

La mayoría, encabezada por senadores de Morena, incluyendo a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández, justificaron la negativa a llamar a rendir cuentas al señalado.

*Información relacionada: Regidores de Morena avalan la realización de matrimonios igualitarios en Puebla

Refirieron que en semanas pasadas, los senadores charlaron con el Subsecretario Seade por largas horas y durante varias jornadas, aunado a que ha explicado por escrito y en distintos foros, los temas que se le querían consultar, por lo que llamarlo a comparecer resulta innecesario.

Incluso, la senadora Fernández Balboa afirmó que de haberse aprobado la comparecencia en la Comisión Permanente, ella y otros senadores, de la mayoría no acudirían al encuentro, porque los datos a solicita ya son de conocimiento público y se han aclarado puntualmente.

“El tema este de los famosos inspectores, en el escrito que está todavía ahorita arriba en la página de Relaciones Exteriores y que nos entregó desde el principio el doctor Seade, viene muy claramente que estos agregados no serán inspectores laborales, y que estarán sujetos a todas las leyes mexicanas relevantes, o sea, toda esa información ya está. No sé mis compañeros, pero al menos yo no iría, porque lo veo como una acción innecesaria”, dijo.

En la reunión, el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa, propuso que el punto de acuerdo a discusión fuera modificado, con el fin de eliminar el llamado a comparecer al Subsecretario para América del Norte, pero solicitar el envío de un informe detallado por escrito.

El planteamiento fue rechazado, al igual que el punto de acuerdo en su conjunto.