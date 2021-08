Mauricio Toledo no podrá rendir protesta hasta que se resuelva el proceso penal en su contra: TEPJF

Escucha la nota:



Mauricio Toledo Gutiérrez no podrá rendir protesta como diputado federal por el distrito 5 de Puebla hasta que se resuelva el proceso penal que se inició en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito cuando se desempeñó como jefe delegacional en Coyoacán.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que mientras ello ocurre, el cargo lo deberá asumir Jaime Valtierra García.

Durante la sesión de este jueves, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña aseveró que existe una imposibilidad jurídica y material para que el legislador del Partido del Trabajo (PT) asuma el cargo para el que fue reelecto en los comicios del pasado 6 de junio.

“El desafuero impide que tome protesta, porque mientras un juez no emita una sentencia absolutoria, no podría regresar al mismo campo del cual le retiraron el fuero, porque no estoy diciendo que sea culpable, sino que no puede tomar protesta de un cargo en el que adquiriría nuevamente fuero constitucional y se tendría que repetir nuevamente el procedimiento de desafuero. Por esta razón, considero que Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez no puede tomar protesta del cargo para el que fue electo, derivado del proceso penal que debe enfrentar. A mi juicio, debe ocupar el cargo de diputado federal el suplente, Jaime Valtierra García, dado que no se encuentra en ese impedimento jurídico y material para asumir el cargo”.

Al hablar en contra del proyecto, el magistrado José Luis Vargas dijo que no encontró elementos que impidan a Toledo Gutiérrez asumir el cargo para el que fue electo.

“Yo no he encontrado nada, por más que tenga razón el magistrado de la Mata, que es público y notorio que Mauricio Toledo no puede asumir el cargo, que se encuentra en un proceso, digamos, de otra índole, pero me parece e insisto, que por más que eso sea un elemento fáctico, no está y no es lo que hoy estamos juzgando. Me parece que eso, inclusive, yo no tendría los elementos para a partir de ahí, poder determinar qué es lo que sucedería. Por lo tanto, me parece que donde se centra la litis es en el requisito de elegibilidad”.

Proponen anular elección de Toledo

En su proyecto, la magistrada Mónica Soto proponía anular la elección, revocar la validez del triunfo de Mauricio Toledo y ordenar al INE celebrar una elección extraordinaria, pero la mayoría de los magistrados votó por mantener el triunfo e impedir que el ex delegado asuma el cargo.

Movimiento Ciudadano impugnó la fórmula de Mauricio Toledo como candidato del Partido del Trabajo para reelegirse por la diputación federal del distrito 05 con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, al argumentar que ni él ni su suplente cumplen con el requisito de residencia de al menos seis meses, ya que sus credenciales fueron modificadas recientemente y viven en la Ciudad de México y Michoacán.